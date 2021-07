CAMEROUN :: Région du Sud: Un jeune de 22 ans tué pour une bouteille de bière :: CAMEROON

Incroyable tragédie dans la petite ville de Niété, département de l'Océan, région du Sud Cameroun.

Un jeune de 22 ans tué par son ami de 23 ans, dans un snack bar. Ni plus ni moins qu'une sordide histoire de bouteille de bière. Désolant. La scène se déroule ce lundi en soirée. Nos sources rapportent que le jeune poignardé à mort s'appelait Bedang, 22 ans. Son ami ou compagnon de luxure qui lui a donné la mort par un coup de poignard, s'appelle Étamé Émile, 23 ans, est repris de justice.

Le groupe de jeunes s'est rendu au snack bar dénommé Avenir. Un des endroits les plus chauds de cette ville à la culture d'hévéa fructueuse. Y étant, à en croire des témoins, le désormais très regretté Bedang qui était loin d'imaginer la démesure de son ami, s'empare de la bouteille de bière de ce dernier, posée sur la table, et la vide. Dans l'ambiance des lieux, Étamé Émile ne s'est pas encore rendu compte de l'acte posé par son ami Bedang. Revenu à lui-même, il se rappelle sa bonne bouteille de bière posée sur la table occupée par le groupe d'amis. Il ne digère pas le constat : sa bouteille de bière a été vidée par son ami Bedang. Étamé est pris d'une pique de colère, et poignarde mortellement son ami.

Étamé Émile n'est âgé que de 23 ans, mais est déjà repris de justice. La chronique locale raconte que le groupe de jeunes en question est en proie à une luxure sans limite où alcool, drogue, stupéfiants et autres cas de volet de banditisme, se disputent la vedette. Le meurtrier est encore en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie de Niété.