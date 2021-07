CAMEROUN :: Hostilité à l’égard de Paul Biya : La mise au point du porte-parole de Maurice Kamto :: CAMEROON

Par la voix de son porte-parole, Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), dit ne pas être lié « activistes qui ont annoncé leur intention de perturber le séjour de Paul Biya en Europe ». En effet, Paul Biya et son épouse ont quitté Yaoundé le 11 juillet dernier pour un séjour privé en Europe. Depuis lors, les réseaux sociaux fleurissent de commentaires, allant davantage dans le sens de rendre désagréable le voyage du couple présidentiel.

Dans un post sur Facebook, José Emmanuel Atéba, puisqu’il s’agit de lui, qualifient ceux qui tentent d’établir un lien entre le leader du MRC et ces groupes de « misérables manipulateurs à mal de reconnaissance ». Par ailleurs, il accuse ces derniers d’être à la solde du le régime gouvernant en échange de « subsides ». Poursuivant, le porte-parole déclare que les pourfendeurs de son leader « profèrent des menaces au Pr Maurice Kamto en représailles aux menaces » de ces activistes.

Face à ces tentatives qui visent, selon lui à alimenter les clivages et la haine entre les Camerounais », il invite les sympathisants et militants du MRC « de ne prêter aucune attention à de telles manœuvres et de ne pas céder à la provocation ». Pour conclure, « le MRC se réserve le droit de traduire devant les juridictions compétentes ceux qui profèrent des menaces de mort à son président ».