CAMEROUN :: Garoua: L’hommage à Manu Dibango prévu le 17 juillet :: CAMEROON

C’est à travers un concert de musique et la projection du film « Tonton Manu » que L’alliance française célèbre le grand saxophoniste.

Un artiste ne meurt jamais. Il survit à travers son œuvre a-t-on coutume de dire ! Un dicton qui trouve parfaitement son sens chez Manu Dibango. Un an après sa mort, ce grand saxophoniste camerounais demeure dans l’esprit de ses fans et continu d’être célébré. C’est ainsi que le 17 juillet prochain, l’alliance française de Garoua lui rendra un vibrant hommage. « A cause de la pandémie mondiale, Manu Dibango n’avait toujours pas reçu l’hommage populaire et international digne de son aura et de son œuvre. Je crois que maintenant que la situation sanitaire s’est améliorée, nous pouvons lui rendre cet hommage et saluer l’immense artiste qu’il était »,explique-t-on du côté de l’Alliance.

En effet, le samedi 17 juillet à partir de 16h30, sera projeté au théâtre de verdure de l’Alliance, le film documentaire « Tonton Manu », ceci pour le grand bonheur des fans de l’artiste qui pourront parcourir à travers des images exclusives, plus de 60 ans de carrière du célèbre saxophoniste camerounais qui a été le premier artiste d’envergure planétaire victime du coronavirus en mars 2020.

« Tonton Manu », est un grand documentaire réalisé par Thierry Dechilly et Patrick Puzenat de 2013 à 2018, soit 98 713 km parcourus avec lui, de Paris à Londres, d’Abidjan à New York, où il fut le premier Africain à jouer à l’Apollo Theater, de son ancienne école de Saint-Calais, dans la Sarthe, aux Jeux Olympiques de Rio.

Commencé à l’aube de ses quatrevingts ans, achevé jour pour jour cinq ans plus tard, ce documentaire, portrait intimiste du musicien Manu Dibango, infatigable défenseur du mélange des cultures, nous entraîne sur trois continents. Rythmé par une diversité d’échanges et les convictions de personnalités, ce document sensible et pudique est parsemé de moments de grâce musicale où le Grand Manu fait jaillir de son saxophone des instants d’émotion pure. « C’est un road movie dans les pas d’un géant, un octogénaire d’une énergie et d’une simplicité folles, qui poursuivait inlassablement sa mission de passeur culturel et d’ambassadeur de la francophonie et de l’Afrique », déclare Cheik Abdoul, animateur à l’Alliance française de Garoua. La projection du documentaire sera suivie d’un débat-rencontre avec le frère du défunt saxophoniste.

« La vie est éternelle, pas l’homme », avait coutume de répéter Manu Dibango, surnommé « papa Groove ». saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz, Manu Dibango, est né le 12 décembre 1933 à Douala (Cameroun) et mort le 24 mars 2020 à Melun2,3 (France) de Covid-19.