Donald Trump a été élu mercredi 47e président des États-Unis, un retour extraordinaire pour un ancien président qui avait refusé d'accepter sa défaite il y a quatre ans, déclenché une violente insurrection au Capitole, été condamné pour crime et survécu à deux tentatives d'assassinat.

Grâce à sa victoire dans le Wisconsin, Donald Trump a franchi le cap des 270 voix de grands électeurs nécessaires pour accéder à la présidence.

Cette victoire valide son approche de la politique "à mains nues". Il a attaqué sa rivale démocrate, Kamala Harris, dans des termes profondément personnels, souvent misogynes et racistes, tout en brossant un tableau apocalyptique d'un pays envahi par des migrants violents. Cette rhétorique grossière, associée à une image d'hypermasculinité, a trouvé un écho auprès d'électeurs en colère, en particulier les hommes, dans un pays profondément polarisé.

En tant que président, il s'est engagé à mettre en œuvre un programme axé sur une refonte radicale du gouvernement fédéral et sur la poursuite de la vengeance contre les ennemis qu'il perçoit. S'adressant à ses partisans mercredi matin, M. Trump a affirmé qu'il avait remporté "un mandat puissant et sans précédent".

Les résultats viennent couronner une saison électorale historiquement tumultueuse et compétitive, marquée par deux tentatives d'assassinat visant Donald Trump et par l'arrivée d'un nouveau candidat démocrate à peine un mois avant la convention du parti. Donald Trump héritera d'une série de défis lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier, notamment une polarisation politique accrue et des crises mondiales qui mettent à l'épreuve l'influence de l'Amérique à l'étranger.