FRANCE :: La 11ieme édition de JNDA BRIDGE AFRICA se tiendra à Paris le 9 novembre prochain

Entendu comme étant les journées Nationales des Diasporas et de l'Afrique -BRIDGE AFRICA rendue à sa 11ieme édition, elles se tiendront le 9 novembre prochain à la maison de la chimie au 7 ème arrondissement de Paris.

Connecter l'Afrique à ses diasporas en ait l'objectif majeur de cette rencontre économique qui vera la participation de M. Pierre De Gaétan NJIKAM, Président d'Efracam, Directeur Général du fonds Pierre Castel, par ailleurs fondateur des JNDA BRIDGE AFRICA.

Pour être plus précis, cette rencontre économique vise à connecter les diasporas africaines pour leur permettre de s’engager sur le continent auprès des entreprises.

Pierre De Gaétan Njikam , entrepreneur visionnaire, en tant que fondateur des JNDA , il s'est distingué par sa capacité unique à mobiliser des ressources et à soutenir des projets innovants à fort impact social. Sa conviction profonde en l'entrepreneuriat social et son désir de construire un monde plus juste font de lui une source d'inspiration ,une raison de plus de son fort impact lors de cette rencontre économique.

Ladite rencontre, rassemblera les entrepreneurs et structures d’appui, les investisseurs et business angels, les entreprises présentes sur le continent, les organismes institutionnels pertinents en Europe et en Afrique, le Monde diplomatique, les Relais médias et influenceurs.

Durant cette journée capital à Paris sont attendus 1000 à 2000 visiteurs , 50 à 80 exposants . Pour mener a bien cette rencontre économique le comité d'organisation a prévu comme articulations des conférences plénières pour rencontrer les décideurs qui font avancer l’Afrique, ateliers thématiques pour comprendre les dynamiques du continent, ateliers pays pour identifier les opportunités et rencontrer des facilitateurs.

Les Expositions , pour les partenaires publics et privés,des pavillons pays abritant les délégations africaines,des entreprises et des recruteurs africains,des financeurs.Et en fin animations, Agora (Pitch sessions)

Promotion des industries créatives africaines Happenings culturels.

En guise de rappel les journées Nationales des Diasporas et de l'Afrique- Bridge Africa sont ouvertes gratuitement à tous les visiteurs Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien : https://jnda-bridgeafrica.com/inscription /