CAMEROUN :: Accusé d’avoir causé la mort d’un policier :: CAMEROON

C’est aux environs de 21 heures en date du 21 juin 2020 que le gardien de la paix principal François Ndongo, en service à Bertoua va trouver la mort au niveau de la rue Carrefour du palais sise au quartier Etoudi. Il a été poignardé par des malfrats alors qu’il se rendait dans une agence de voyage en Mvan pour rejoindre sa ville de résidence. Il décède à l’instant avant même d’être conduit à l’hôpital. Accompagné d’une de ses nièces âgées de 5 ans, elle sera celle qui ira alerter la famille de l’incident survenu.

Au lendemain du crime, une opération de police a été organisée en vue de mettre la main sur les hors-la-loi. C’est au cours de cette patrouille, des éléments du commissariat du 6ème que le nommé Firmin Ngah Ndzana a été appréhendé et une palpation de commun accord a permis de retrouver dans ses vêtements un poignard. Rendu au commissariat, Firmin Ngah a reconnu d’agresser les gens sur cet axe routier et a prétendu que la victime a été poignardée par deux individus nommés Papy et Angelo.

Des aveux qu’il va réitérer lors de l’information judiciaire et devant le juge d’instruction. Rendu à sa première audience ce 2 juillet, Firmin Ndzana plaide non-coupable. « Je n’ai pas tué un policier. Je suis un maçon. Ce soir-là, je revenais d’un chantier au quartier Messassi. J’ai décidé de marcher jusqu’à mon domicile à Mballa 2. C’est ainsi que j’ai été interpellé par des éléments de police en patrouille à l’axe du Palais et conduit au commissariat », explique l’accusé pour présenter sa défense.

A la suite de son audition, son avocat estime qu’il n’existe pas de lien entre le crime et l’accusé. « Est-ce le poignard retrouvé chez mon client a prouvé qu’il a tué ce policier ? Est-ce que des vêtements tachetés de sang ont été retrouvé chez lui ? » sont des questions que pose l’avocat au tribunal. Des questions qui resteront sans réponse. Au regard de tous ces éléments, l’affaire est mise en délibérée le 6 août prochain et le tribunal requiert la culpabilité de l’accusé. Mis en détention provisoire depuis le 22 juillet 2020, Firmin Ngah Ndzana attend son verdict.