Karl Toko-Ekambi prêt à rejoindre les Lions Indomptables : retour surprise après sa retraite

Une nouvelle inattendue secoue le football camerounais : Karl Toko-Ekambi envisagerait un retour en sélection nationale, seulement neuf mois après avoir annoncé sa retraite internationale. Ce revirement spectaculaire fait suite à l'élimination du Cameroun en huitièmes de finale de la CAN 2023 face au Nigeria.

Le champion d'Afrique 2017, actuellement sous les couleurs d'Al-Ettifaq, aurait été convaincu par le nouveau sélectionneur Marc Brys. Le technicien belge a multiplié les rencontres avec le "climatiseur de Blida", démontrant une persévérance qui aurait fini par porter ses fruits.

Cette décision marquerait un tournant significatif pour les Lions Indomptables, après le message d'adieu posté par l'attaquant en février : "Déçu de ne pas aller plus loin mais fier de mon équipe pour avoir tout donné ensemble. Un quatrième chapitre de Coupe d'Afrique se referme, la fin d'une histoire. À jamais un Lion indomptable."

Le timing de ce retour potentiel soulève des questions quant à une possible participation aux prochaines échéances des éliminatoires de la CAN 2025, notamment les matchs contre la Namibie et le Zimbabwe. La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) tarde à publier la liste élargie déjà transmise par Marc Brys, maintenant le suspense sur la présence de Toko-Ekambi.

Ce retour pourrait insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe nationale, qui cherche à retrouver son lustre d'antan. L'expérience de l'ancien attaquant de Lyon, combinée à sa connaissance approfondie des compétitions africaines, représenterait un atout considérable pour le groupe de Marc Brys.

La nouvelle orientation donnée par le sélectionneur belge semble porter ses fruits, démontrant sa capacité à rassembler les talents autour d'un projet commun. Le possible retour de Toko-Ekambi symboliserait également une réconciliation avec l'équipe nationale, après une période marquée par les polémiques.