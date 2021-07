CAMEROUN :: Privés de suivi psychologique: Les enfants déplacés internes peinent à suivre une scolarité normale :: CAMEROON

Traumatisés par les horreurs vécues, les enfants déplacés internes ont de la peine à se concentrer sur leurs études. L’Académie camerounaise de formation entend rectifier la défaillance de l’État en matière de suivi psychologique.

Belinda Nganuyu se rend depuis une semaine au lycée bilingue de Tougang à Bafoussam. Elle compose dans l’espoir de valider les matières inscrites au programme du Gcc (équivalent du baccalauréat dans le sous-système anglophone du Cameroun). « C’est difficile. Je ne m’adapte pas facilement ici à Bafoussam. Je suis venue ici à cause de la guerre à Bamenda. Mais, l’environnement ne me fait pas de cadeau. Je suis constamment en détresse. Je me pose, au fil des jours, plusieurs questions sur mon avenir. En réalité, la manière d’enseigner et la rupture avec mes camarades ont contribué à me rendre moins concentrée à l’école », explique-t-elle.

Le souvenir des affrontements

Elle semble aussi surmenée du fait des tableaux tristes des affrontements armés qui sommeillent dans son regard. « Je fais l’école. Mais rien ne me plaît dans la vie. Nous avons perdu plusieurs de nos parents, amis, camarades abattus par les forces armées en conflit », souligne-t-elle.

Pour Belinda, il est difficile de retrouver son niveau académique. C’est aussi le cas Claria Funyor, élève au collège polyvalent Martin Luther King à Bafoussam. Anciennement scolarisée à Kumba, elle avoue souffrir. « Je ne parviens pas à me concentrer. Les images de l’horreur ne cessent de défiler dans mon esprit. C’est pénible. Nous avons besoin d’être soutenus psychologiquement. Malheureusement… Il n’y a personne de compétent pour le faire. Nous allons composer le Gce. Mais quelle sera la valeur de ce diplôme obtenu dans des conditions de troubles, même après notre déplacement», questionne-t-elle.

Redonner confiance

Selon Heike Foaleng, de nationalité allemande et volontaire de l’Académie Camerounaise de Formation (Acf), les choses peuvent changer. « Après avoir repris confiance, nous discutons avec ceux qui nous demandent de découvrir ce qu’ils savent et surtout, leur détermination à se reprendre en mains. Alors seulement pourrons-nous penser à les aider. Au Cameroun, les gens aiment les choses que nous partageons. Nous partageons un apprentissage transformateur », affirme-t-elle. « Nous accueillons des enfants et des parents en quête d’écoute pédagogique. Nous soutenons l’apprentissage et la formation. Nous conseillons les jeunes et les adultes dans leur orientation professionnelle », explique le Secrétaire Exécutif de cette organisation de la société civile, le Dr Michel Foaleng, suite à une rencontre organisée le dimanche 27 juin 2021 dans un établissement hôtelier de Bafoussam dans l’optique d’apporter un soutien psycho-social aux jeunes scolarisés et déplacés internes de la crise anglophone basés à l’Ouest. « Ces enfants sont venus chez nous dans des circonstances difficiles à décrire. Certains ont été coupés du milieu scolaire pendant plusieurs années, ils ont connu la cruauté lors de leur fuite dans les bois, ils n’avaient pas de fournitures scolaires, avaient faim et s’impliquaient, pour ceux qui réussissaient, avec des élèves normaux des lycées. Après cette réintégration, nous leur avons donné le sentiment d’être de retour dans leur pays. Ils sont désormais citoyens de la victoire », déclare-t-il. Au niveau de la délégation régionale des affaires sociales de l’Ouest à Bafoussam, Nji Fidelis, plaide pour une meilleure intégration des élèves ces personnes en détresse. Parlant de la situation des déplacées internes de la crise anglophone, il la traite avec la complicité de son homologue du ministère des Enseignements secondaires.

Sans discrimination

Selon Me Julio Koagne, la convention de l’Union africaine sur la Protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique n’est pas suffisamment respectée. Il rappelle que l’article 9 de cette convention impose aux Etats parties que les déplacés internes jouissent de tout droit et de toute liberté, qu’ils soient assurés d’un accueil sans discrimination, qu’ils vivent dans des conditions satisfaisantes de sûreté, de dignité et de sécurité.Enfin,« l’État partie doit fournir aux personnes déplacées, dans la plus large mesure possible et dans les plus brefs délais, l'assistance humanitaire adéquate, notamment l'alimentation, l'eau, l'abri, les soins médicaux et autres services de santé, l’assainissement, l’éducation, et tous autres services sociaux nécessaires. Cette assistance peut être étendue, en cas de besoin, aux communautés locales et d’accueil. »