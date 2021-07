CAMEROUN :: Incompris et oubliés par l’Etat, Les médias privés veulent une réforme profonde :: CAMEROON

Face au Conseil national de la communication, ils ont exprimé leur ras-le-bol sur la marginalisation du secteur privé au détriment des organes publics. Les patrons de presse demandent une meilleure répartition de l’argent venant du trésor public, car toutes les radios et télévisions font un travail de service public. Le monopole de la crtv est incompréhensible.

Mercredi 2 Juin 2021. Le Conseil national de la communication (CNC) rencontre tous les patrons de presse et les hommes de médias. La rencontre a vite tourné en « plainte groupée » des médias privés qui dénoncent le monopole de la télévision et radio publique, la crtv, sur tous les médias privés.

Severin Tchounkeu, le président directeur général de la radio et télévision équinoxe, demande au Conseil national de la communication de revoir le quotient de publicité, afin de permettre à certains médias notamment du privé qui ne bénéficient pas de la redevance audiovisuelle, de couvrir certaines charges.

« Pour que nos médias privés ne ferment pas, le CNC doit agir et faire garantir la répartition des revenus publicitaires face aux médias publics qui bénéficient de subventions. Soit on limite le quotient publicitaire à 20% pour ces médias publics, soit on leur supprime la publicité », propose le patron d’Equinoxe.

A la question de savoir s’ils sont prêts à porter leurs revendications devant la justice nationale ou devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Severin Tchounkeu affirme que les médias privés préfèrent pour le moment laisser les organismes étatiques mettre sur pied des mesures pour réguler le problème. Saisi, le CNC est appelé à prendre des démarches pour apporter une solution. L’Etat n’ayant pas montré sa mauvaise foi, il est trop tôt pour saisir la justice.

Cette démarche est partagée par Ananie Rabier Bindzi, journaliste à la télévision Canal2 et directeur de la coopération internationale. Pour lui, tout doit se faire comme cela s’est passé dans l’histoire. « La gestion de la redevance audiovisuelle avait été prise à l’époque par un décret du chef de l’Etat. Pareil pour la publicité et autres. Aujourd’hui, pour une réforme, tous les patrons de médias privés doivent se regrouper autour d’une même table pour trouver une solution qui convient à tout le monde. Et la décision adoptée doit passer par l’assemblée nationale pour être validée par les députés et ensuite promulguée par le chef de l’Etat. C’est une décision forte. Et ensuite elle pourra être appliquée. Voilà le cheminement légal pour cette réforme que nous demandons. Donc il faut s’attendre à ce que la démarche prenne un certain temps, on ne fera rien dans la précipitation », affirme le journaliste.

A la question de savoir s’ils sont prêts à porter leurs revendications devant la justice nationale ou devant le comité des droits de l’homme des Nations Unies, Ananie Rabier Bindzi indique que ce n’est pas un bras de fer qu’ils veulent engager avec l’Etat. Il croit en l’aboutissement de négociations sérieuses, car c’est un domaine qui a connu une forte évolution. Une réforme s’impose donc.

« En ce moment, nous avons une situation qui démontre que l’Etat ne subventionne pas les médias privés au même titre que la crtv. Il y a un monopole incroyable de la crtv, la télévision du contribuable camerounais sur la diffusion des matchs de la coupe d’Afrique des nations 2022 qui se jouera en terre camerounaise l’année prochaine. L’Etat paye les droits de diffusion des matchs de la CAN avec l’argent venant du trésor public. Au nom de quoi les médias privés n’auraient pas le droit de diffuser ces matchs alors qu’ils ont une mission de service public au même titre que la crtv ? » s’interroge le président national de la délivrance de la carte de presse.

Pour Frédéric Moutome rédacteur en chef de la télévision LTM, « l’Etat touche de l’argent de tous les fonctionnaires ainsi que de moi-même pour reverser au trésor public au titre de la redevance audiovisuelle. Il faut faire une saine répartition. Pour la diffusion des matchs de la coupe d’Afrique par exemple, l’Etat pouvait permettre aux télévisions privées de reprendre les images de la crtv pour la retransmission. Mais les obliger à aller payer les droits de retransmission, alors que la crtv utilise l’argent du contribuable pour payer de son côté ces droits, ceci démontre que l’Etat favorise uniquement la crtv, en violation de la loi ».

Le doute

« Une situation nous fait douter du fait que l’Etat prend vraiment en considération les besoins des médias privés. Le 4 Juin dernier, le chef de l’Etat a nommé une nouvelle équipe au Conseil national de la Communication. Tous les nouveaux membres nommés sont des anciens journalistes des médias d’Etat. Il s’agit entre autres du nouveau président Joseph Chebonkeng Kalabubse, néo-retraité après des décennies au service de la chaîne nationale de radio et de télévision, Serge Ngando Ntonè également autre ancien journaliste de la Crtv. Aucun journaliste de médias privés n’a été nommé. Cela remet en question l’engagement de l’Etat de vouloir apporter une solution aux revendications du secteur privé des médias », déplore Cyrille Bojiko, pdg de radio et télévision Balafon.

Pour Hervé Moukouri, rédacteur en chef de la télévision DBS, « certes la loi peut permettre aux médias privés de porter plainte pour dénoncer le monopole des médias publics, mais cette hypothèse ne doit être envisagée qu’en dernier recours, même si les médias privés se portent mal ».

Silence du ministère de la communication

Pascaline Soh Nana Pipa, directeur de la cellule de communication du ministère de la communication affirme que jusqu’à présent il n’y a eu aucune annonce du ministère suite à la plainte formulée par les patrons des médias privés. « Le ministère n’a pour le moment fait aucune annonce officielle. Donc il faut attendre. Quant à savoir ce que ferait l’Etat si ces médias privés portent plainte, je pense qu’il est trop tôt pour répondre a cette question », a affirmé la Celcom.

Demander justice

Pour l’Ong professionnelle de presse Jade (journaliste en Afrique pour le développement), les traités signés et ratifiés par l’Etat à l’exemple du pacte international relatif aux droits civils et politiques obligent l’Etat à créer les conditions nécessaires pour que tous ceux qui habitent son territoire jouissent de la liberté d’expression. Si faute de moyens, les médias privés ne sont pas en mesure de rechercher et diffuser des informations, c’est à l’Etat de subvenir à ces moyens comme il le fait pour la Crtv en vertu de l’article 2 du pacte.

Donc l’aide de l’Etat est un droit pour les médias privés et une obligation pour l’Etat. Si le ministre de la communication ne fait rien, les patrons de presse ont la possibilité de saisir la justice. Et s’ils épuisent toutes les voies de recours interne sans succès, ils peuvent saisir les instances internationales, à l’instar du comité des droits de l’homme de l’Onu, en vue de faire respecter leurs droits.