CAMEROUN :: Manque criard des enseignants dans le Nyong et Mfoumou:le préfet met neuf établissements sous scellé

Dans un courrier adressé à sa hiérarchie le gouverneur de la région du Centre Naseri Paul BEA , durant le mois octobre écoulé, le préfet du Nyong et Mfoumou François Étapa rend compte de la fermeture forcée d’une dizaine d’établissements scolaires du primaire et de la maternelle dans son département pour faute de directeurs et d’enseignants.

Très remonté contre le ministère de l’Education de base : « Il y’a lieu de relever que les propositions de nomination de directeurs de ces écoles adressées au délégué régional de l’Education de base du Centre par le délégué départemental du Nyong et Mfoumou, respectivement les 22 juin et 10 septembre sont restées lettre morte. La conséquence de cet état de chose est la déperdition scolaire des élèves ou encore la migration de certains élèves téméraires qui sont obligés de quitter leurs écoles d’origine pour aller chercher fortune ailleurs, c’est le cas pathétique de certains enfants jadis inscrits à l’école publique de Pkwelle, mais qui ont été obligés de s’inscrire à l’école publique de Ndamba, dans la ville d’Akonolinga où ils louent une petite chambre, sous l’encadrement de leur sœur aînée ».

Le préfet du Nyong et Mfoumou fait également observer que « pendant ce temps, des enseignants sont affectés à l’inspection d’arrondissement de l’Education de base d’Akonolinga au détriment des écoles publiques, le cas de l’unique enseignante jadis en service à l’école maternelle de Mvan-Mvognyengue, curieusement affectée à ladite inspection, en qualité d’agent de bureau sur proposition du délégué régional, alors qu’elle ne présente aucun signe de maladie pouvant motiver son affectation dans un bureau. Ce qui a eu pour conséquence la fermeture de l’école que dirigeait ladite enseignante ».

François Etapa fait également ce constat alarmant « au groupe scolaire d’Ayos par exemple, plusieurs salles de classe sont tenues par deux (02) enseignants. Ce qui parait paradoxal au regard de la situation sus-évoquée ».

Il s’agit des écoles maternelles publiques de : Nyabewa dans l’arrondissement d’Ayos, de Mvan-Mvognyengue, d’Athe dans l’arrondissement d’Akonolinga et des écoles primaires publiques de Kougou, Poum-Poum, Mekong, Mengueme-Yemekong, Pkwelle, Kamba et Athe.

Par ailleurs, dans son courrier, le numéro un du département du Nyong et Mfoumou François Etapa recommande des mesures correctives, avec l’affectation des enseignants et la nomination de directeurs dans ces écoles.