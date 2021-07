CAMEROUN :: Douala : Les gendarmes qui ont tourné la vidéo de jeunes femmes et hommes nus, aux arrêts :: CAMEROON

Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, a ordonné l'arrestation des gendarmes qui ont forcé une dizaine de personnes ( hommes et femmes), à se déshabiller, avant de tourner une vidéo d'elles, et la poster sur les réseaux sociaux.

En effet, dimanche dernier, un groupe de gendarmes a fait irruption dans un domicile privé au quartier Bonamoussadi à Douala la capitale économique du Cameroun. Selon les gendarmes, il était question de mettre la main sur une dizaine de jeunes gens, hommes et femmes, ayant pris rendez-vous en ces lieux pour une séance de partouzes. Faux et archifaux, rétorque-t-on du côté des victimes qui accusent plutôt les gendarmes au zèle excessif et à la moralité plus que douteuse, d'être venus perturber une fête d'anniversaire dans une résidence privée à Bonamoussadi.

Camer.be apprend à l'instant que les gendarmes ont été reconnus coupables d'actes de rançonnement, de chantage, d'atteinte grave à la vie privée, et de cybercriminalité. Nos sources rapportent que les hommes de Galax Etoga ( le patron de la Gendarmerie nationale) ont séquestré les jeunes gens, les obligeant à se déshabiller, les filmant tout nu, et postant ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Plus grave encore, votre journal apprend que les "otages" n'ont été libérés par les gendarmes, qu'après le versement de fortes sommes d'argent : 100 000 francs CFA pour chaque femme, et 300 000 francs CFA pour chaque homme. Un pactole qui aurait donc avoisiné cinq millions francs CFA.

Saisi de l'affaire depuis hier, Camer.be apprend que le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, a ordonné aux services spécialisés, de diligenter une enquête. Une action qui aux dires de nos informateurs dans les services de sécurité, vient d'aboutir cette après-midi du mercredi 07 juillet 2021, à l'arrestation des gendarmes impliqués dans ce drame pornographique. "Les gendarmes arrêtés sont actuellement à la légion de gendarmerie du Littoral ( Douala, Ndlr), et seront bientôt transférés au siège de la Sécurité militaire, antenne Littoral", nous apprend une source qui se veut introduite et de première main.