CAMEROUN :: 3069,89 km de routes construites, réhabilitées, reconstruites et mises en service entre 2016 et 2023 :: CAMEROON

Le linéaire du réseau routier au Cameroun compte 121 873 km et se décompose pour chaque catégorie de routes ainsi qu’il suit : Autoroutes : 109,10 km, routes nationales : 9 387,26 km, routes régionales : 13 817,86 km et routes communales : 98 558,79 km.

Le réseau routier bitumé quant à lui, est constitué de 10 234,94 km au 31 décembre 2023 dont 109,10 km pour les autoroutes, 5 801,57 km de routes nationales, 1 612,46 km de routes régionales et 2 711,81 km de routes communales, avec en 2024, 1299,75 km de routes en construction.

De 2016 à 2023, plusieurs infrastructures routières ont été construites, réhabilitées et mises en service, conformément aux objectifs poursuivis par la Stratégie Nationale de Développement à l’Horizon 2030 (SND30), le Plan Directeur routier, le Programme d’Investissement Prioritaire et le Programme de connectivité par la route entre autres. Au total, près de 3000 km de routes ont été construits et réhabilités entre 2016 et 2023.