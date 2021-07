CAMEROUN :: Les présumés assassins d´Elisabeth Kenne aux arrêts :: CAMEROON

Il s’agit Georges T. Ondobo Ambassa repris de justice, « homme de Dieu », qui promettait d´aider spirituellement l´ex secrétaire au poste de gendarmerie de la carrière sur ses difficultés d´enfantement, cueilli avec ses complices par les éléments de la Légion du Centre.

L´on en sait un peu plus sur les mobiles de l´assassinat il y a quelques semaines, d´Elisabeth Gisèle Kenne, 35 ans, ex-secrétaire en service au poste de de gendarmerie de la carrière à Yaoundé. Les présumés auteurs ont été stoppés dans leur course par les éléments du commandant de la légion de gendarmerie du Centre, le colonel Jean Marie Ebiketie. Au nombre de trois, avec pour chef de gang, le nommé Georges Thierry Ondobo Ambassa 39 ans, repris de justice, multi récidiviste.

Ce délinquant de la première heure, avait mis sur pied un véritable instrument de la mort. Il se faisait passer pour un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, et c´est sur cette plateforme que ce dernier sévissait. Il avait conçu un stratagème bien huilé avec ses complices, pour appâter ses victimes avant de les arnaquer. Il propose ses services à ces derniers meurtris par le désespoir, promettant de leur apporter les solutions miracles à toutes leurs difficultés. Elisabeth Gisèle Kenne, l´une des victimes tombées dans ce traquenard, est passée de vie à trépas.

À travers son profil, selon le commandant de compagnie de Yaoundé 1, il a réussi dans sa sale besogne, à embarquer la défunte qui avait un problème d´enfantement, l´entraînant chez lui, sous le fallacieux projet de l´aider spirituellement, afin de résoudre sa difficulté. « Il se faisait passer pour un prêtre exorciste, et c´est à travers ce profil sur les réseaux sociaux qu´il détermine ses victimes. La défunte avait un problème d´enfantement et le type s'est proposé de l´aider spirituellement à régler ce problème. Mobile par lequel il a réussi et c´est comme ça qu´il l´a entrainé chez lui avec ses deux complices », indique Hervé Abada.

Pour rappel, Le corps sans vie d’Elisabeth Gisèle Kenne Tchinda, avait été retrouvée le 15 juin 2021 dans une brousse à Awae escalier par la brigade de Nkoabang. Les faits remontent au 10 juin dernier, lorsqu’elle est kidnappée par des ravisseurs qui exigent une rançon pour la libérer. Elle aurait contacté son petit frère par téléphone pour informer sa situation à sa famille pour qu’elle mobilise les fonds exigés par ses ravisseurs. La gendarmerie alertée va ouvrir une enquête pour débusquer ses ravisseurs.

Elle va procéder par le traçage du téléphone pour la localiser mais, son téléphone va cesser de fonctionner au soir du 14 juin 2021, jusqu’à la découverte de son corps le lendemain dans une brousse par la gendarmerie. Bien que la douleur de la disparition d´Elisabeth Gisèle Kenne reste vive, l’arrestation des présumés assassins est une source de consolation pour sa famille, collègues, amis et connaissances. Elle a été inhumée le samedi 26 juin du côté de Batcham, au village Bamefo, département des Bamboutos, dans la région de l’Ouest. La défunte était très appréciée par la hiérarchie, disponible avec un esprit de professionnel.