CAMEROUN :: CARNET NOIR: NDOUMBE LE MORGUIER VIENT D'ËTRE AVALE PAR LA MORGUE :: CAMEROON

Ndoumbé le morguier, célèbre croque-mort Camerounais vient de tirer sa révérence des suites de maladie.

L'annonce de son décès a été diffusée cette soirée sur les réseaux sociaux par un proche de sa famille nucléaire.

Il fut l'un des opérateurs funéraires les plus célèbres Africains de la fin du XX ème siècle. Pendant plus de deux décennies, il a été patron du service morgue de l'hôpital laquintinie formation sanitaire au sein de laquelle il a forgé sa notoriété, terreur et gloire au point où sa simple présence créait la psychose chez de nombreux usagers.

Son départ marque la fin d'un feuilleton mouvementé du paysage des funérariums Camerounais.