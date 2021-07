Can Total Energies Cameroun 2021 : Le palais des Congrès passé au peigne fin :: CAMEROON

Trois experts de la CAF ont visité l’infrastructure, pour faire un état des lieux, en vue de la cérémonie du tirage au sort prévue à la mi-août à Yaoundé.

Le tirage au sort de la Can Total Energies Cameroun 2021 aura lieu au palais des Congrès et ce c’est plus un secret, depuis l’annonce faite de 25 juin dernier au stade d’Olembe par le Pr Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et président du Cocan. Il était alors en visite dans le chantier de construction du stade d’Olembe, devant abriter la cérémonie d’ouverture de cette compétition et celle de clôture.

Deux experts de la Confédération africaine de football (CAF) étaient hier, 5 juillet 2021, au palais des Congrès de Yaoundé pour une visite des lieux. Le Sud-Africain Luxolo September du département communication de la et l’Ivoirien Zakaria Diabaté. Ils ont passé près de deux heures de temps au palais des Congrès de Yaoundé, pour une visite minutieuse. Une visite guidée par Christophe Mien Zock, le directeur général de ce palais des Congrès, en compagnie de ses collaborateurs, du Pr Narcisse Mouelle Kombi et des membres de la direction du Tournoi.

Ils sont passés par la salle de 1500 places modulable, avec ses huit entrées et sorties, le balcon, la salle des huis-clos qui, selon nos informations, pourrait servir de salle des travaux du Comité exécutif de la CAF à Yaoundé, à l’occasion de cette cérémonie du tirage au sort, dont la date devrait logiquement se situer entre le 8 et le 15 août, juste à la fin des Jeux olympiques de Tokyo. Les espaces extérieurs du palais des congrès ont été passés en revue et à chaque étape, les émissaires de la CAF posaient des questions et se faisaient expliquer certains détails, surtout pour cette cérémonie qui sera très courue par presse audio-visuelle.

Une réunion tripartite délégation CAF-COCANet le responsable événementiel de tirage au sort, Leap Creative Studio, avec pour objectif, des points sur l’organisation se tient ce jour.

Dina Radwan a rejoint la mission CAF à Yaoundé

Nos sources indiquent que l’Egyptienne Dina Radwan, coordonnatrice marcketing de la CAF, retardée à son embarquement par une procédure de test Covid, est arrivée à Yaoundé hier, après cette visite. Son arrivée a imposé un deuxième tour au palais des congrès, avec en compagnie de ses collègues Luxolo September et Zakaria Diabaté, pour qu’elle puisse scruter les lieux à son tour et évaluer son travail. Cette fois-là, la délégation était conduite par le directeur du Tournoi, Michel Dissake Mbarga. « Compte tenu du changement de lieu, il peut y avoir des améliorations au niveau de la scénographie. Nous avons un scénario sur lequel nous travaillons depuis fort longtemps. La scénographie est rodée ; elle est adaptée ; elle est enrichie ; elle s’améliore. Mais, vous vous devez être rassurés que le Cameroun a déjà rempli l’essentiel des éléments du cahier de charges », indiquait le président du Cocan, le 25 juin dernier. Ce tirage au sort concernera 24 pays qualifiés pour cette Can 2021 que le Cameroun abrite du 9 janvier au 6 février 2022.