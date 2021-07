CAMEROUN :: Rectification et clarifications de l’Association des Petits Porteurs de la SOCAPALM :: CAMEROON

Le Président de l’Association des Petits Porteurs de la Société Camerounaise des Palmeraies (SOCAPALM), informe tous ses membres que l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 Juin 2021, à l’hôtel La falaise à Douala, s’est effectivement tenue à la date dite.

L’Assemblée est réputée s’être tenue en distancielle, conformément aux mesures de prudence incontournables, nécessaires et salutaires eu égard à la nouvelle progression alarmante et réelle de la pandémie du COVID 19, notamment la variante dite DELTA qui semble gagner plus rapidement le terrain sur le continent africain.

Le Président exprime en conséquence ses regrets et s’excuse, pour n’avoir pas pris l’attache utile de la direction générale de la société, avant la production du communiqué, ce qui aurait pu logiquement éviter de jeter une suspicion sur le vote des résolutions au moment de la remise des documents de travail.

A ce propos, le Président s’est rendu personnellement, et ce de façon inopinée, au siège de la société ce 30 Juin 2021, où il a tenu une séance de travail de clarification et d’information concrète, avec le Président du Conseil d’Administration, le Directeur général ainsi qu’un des administrateurs représentant les petits porteurs, préalablement au dépouillement des votes des associés en présence d’un Huissier de Justice de justice comme l’exige la loi. S’agissant du décès du Commissaire aux comptes, le Conseil prendra une décision appropriée.

Le Président exprime sa satisfaction sur la progression de la société en dépit d’une conjoncture de crise impactant certaines zones de production. En effet il y a lieu de reconnaître pour s’en féliciter, que le niveau de rémunération des actions se situe pratiquement au double de celui de certaines années, ce qui fait de la SOCAPALM un cas absolument à part au regard de la situation dans d’autres sociétés. Cette progression concerne également, et heureusement, l’amélioration des conditions de prise en charge sociales et sanitaires des travailleurs dans les structures de production, ce qui a toujours été une de nos principales préoccupations.

Le Président note pour le regretter et s’en distancer, la résurgence d’une littérature vexatoire d’une tonalité presque surréaliste, de certains partenaires et analystes externes. En effet ces derniers ne prennent pas suffisamment en compte les éléments positifs, et préfèrent se cantonner dans des généralités de routine subjectives. Le meilleur juge de l’état de la société demeure ses actionnaires et personne d’autre.

A l’issue des échanges, le Président, tout en présentant officiellement ses félicitations à la Direction Générale, a néanmoins souhaité qu’une certaine fluidité des informations s’établisse avec les actionnaires, et par ailleurs que la demande de désignation d’un deuxième administrateur représentant les petits porteurs, soit considérée positivement lors du prochain Conseil d’Administration et actée effectivement au cours de l’Assemblée Générale suivante./.

Yaoundé, le 02 Juillet 2021

SHANDA TONME

Président