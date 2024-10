CAMEROUN :: Marc Brys évoque ses tensions avec la FECAFOOT et espère une meilleure collaboration :: CAMEROON

Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, sort du silence concernant sa relation tumultueuse avec la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Dans une déclaration récente, le technicien belge évoque les difficultés rencontrées tout en se montrant optimiste pour l'avenir.

Au cœur des tensions, l'incident récurrent impliquant son assistant, régulièrement expulsé du banc de touche, illustre les défis auxquels fait face le staff des Lions. Néanmoins, le coach assure que la situation évolue positivement, notamment grâce à une communication rétablie avec le président de la FECAFOOT.

"Je communique déjà avec le Président de la FECAFOOT qui m'a rassuré dans son dernier message de son soutien pour l'intérêt de l'équipe", confie Brys, soulignant une volonté mutuelle d'apaisement. Tout en reconnaissant la persistance de certaines résistances au changement au sein de l'institution, il affirme sa détermination à poursuivre le travail dans un esprit constructif.

Le sélectionneur mise sur sa patience et son professionnalisme pour surmonter ces obstacles. "Nous devons nous respecter mutuellement et les choses iront encore mieux", déclare-t-il, esquissant les contours d'une collaboration plus harmonieuse entre le staff technique et l'instance dirigeante du football camerounais.

Cette prise de parole intervient dans un contexte crucial pour les Lions Indomptables, engagés dans la préparation des prochaines échéances internationales.