CAMEROUN :: Des vidéos, des réquisitoires et des plaidoiries :: CAMEROON

Face à leurs contenus moralement équivoques, les uns veulent faire comprendre que les sextapes sont dans l’air du temps, alors que pour d’autres, au contraire, elles sont dégradantes.

« Le sexe, c’est être grand, se le prouver à soi-même, et le montrer aux autres. On est dans un véritable cercle vicieux : il y a des gens qui aiment et d’autres pas ». De par son phrasé, Hans Assoumou brosse le schéma du discours social au Cameroun. Selon le sociologue, « ce discours se construit sur différents plans, à commencer par le discours émanant des institutions, dont notamment des médias, des services de santé et de justice ; ensuite aussi celui des acteurs, distributeurs et consommateurs de sextape eux-mêmes ».

Pour les premiers, affirme l’universitaire, tout tourne autour des motifs les plus hauts, les plus nobles et l’ardent souci des grands intérêts publics. « Le juriste voudra réprimer ; le journaliste voudra commenter ; le médecin voudra montrer les effets sur la santé mentale à côté de la famille qui criera au scandale », esquisse Cyr Deutchoua, chercheur en sciences de l’éducation.

Pour le cas de la presse notamment, notre source affirme : « le traitement journalistique de la publication d’une sextape entre dans l’air du temps, même si le sexe reste fondamentalement tabou dans nos sociétés. De nombreux journalistes s’en saisissent ». Pour les seconds, affirme Hans Assoumou, une sextape anime la galerie des faits divers et fait prévaloir une société qui tend à renvoyer la gestion du problème à la responsabilité individuelle.

« Surtout quand un homme ou une femme publique y est impliquée directement ou indirectement. À travers le monde, des hommes ordinaires de la classe moyenne laborieuse jusqu'à la classe miséreuse sont attirés par le scandale produit par la nudité des hommes de pouvoirs ou des stars », explique-t-il. Cependant, il y a une importante nuance : « dans un groupe comme dans l’autre, tout se passe aujourd’hui comme si les valeurs morales de chacun faisaient office de connaissances suffisantes pour débattre et décider du sort des acteurs de sextape et leurs réseaux ».