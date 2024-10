Le retour du président camerounais : entre triomphalisme et réalités :: CAMEROON

L'annonce du retour triomphal du président camerounais, après plus d'un mois d'absence, suscite des réactions contrastées dans le pays. Cet événement met en évidence les défis auxquels le Cameroun est confronté sur les plans de la gouvernance et du développement.

Un silence prolongé et une absence de transparence

Après 42 ans de pouvoir, le président rentre au Cameroun sans avoir donné d'explications sur les raisons de son absence prolongée. Ce manque de communication soulève des questions sur la transparence et le respect dû au peuple camerounais. Dans de nombreuses démocraties modernes, les dirigeants sont tenus de rendre des comptes à leurs citoyens, reconnaissant ainsi leur responsabilité envers ceux qui les ont élus et soutenus.

Les défis persistants du Cameroun

En dépit de l'enthousiasme autour de ce soi-disant "retour triomphal", le Cameroun continue de faire face à des défis majeurs :

- Pauvreté endémique

- Taux de chômage élevé

- Accès insuffisant à l'eau potable

- Corruption systémique

- Coupures d'électricité régulières

Ces problèmes structurels, présents depuis des décennies, mettent en doute la pertinence d'une célébration du retour d'un leader sans résultats concrets pour les résoudre.

Réflexion sur les valeurs et les priorités

Il est essentiel de s'interroger sur la signification réelle de ce "retour triomphal" dans le contexte actuel. Fêter un événement de cette nature, sans progrès tangible pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, révèle une confusion autour des valeurs et de la grandeur véritable.

Développement concret versus triomphalisme

Plutôt que de se contenter de célébrations, le Cameroun a besoin de développement concret. Les pays qui prospèrent ont construit leur réussite sur le travail acharné et la vision de leurs dirigeants, et non sur des démonstrations de triomphalisme.

Appel à une gouvernance respectueuse et responsable

Dans un contexte de crise, un retour sobre et discret aurait été plus approprié, marquant ainsi une véritable empathie pour les difficultés que traverse la population camerounaise.

Cette situation invite à repenser la manière dont la gouvernance est exercée et célébrée au Cameroun, en mettant l'accent sur une gestion plus responsable, plus transparente et plus centrée sur les besoins réels des citoyens.