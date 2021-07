CAMEROUN :: Au tribunal : Accusée par sa locataire :: CAMEROON

Invitée devant la barre, Marie Claire L., une quinquagénaire jure de « dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Quand on lui demande si elle reconnait avoir utilisé un cadenas pour fermer le domicile de sa locataire en son absence, empêchant cette dernière d’avoir accès à ces effets personnels. La prévenue dit Oui et plaide coupable.

Pour le juge et toutes les personnes présentes dans la salle, l’affaire est donc très simple. Mais tout se complique lorsque la vieille dame commence à expliquer que ce stratagème avait pour but de contraindre sa locataire à lui verser ses mois de loyer d’arriérés. Ses explications sont stoppées par le juge qui lui explique que « lorsque l’on se déclare coupable, l’affaire s’arrête ».

« Si c’est comme ça je me déclare non coupable », lance sans rire la dame qui tient absolument à donner sa version. Dans la salle d’audience du Tribunal de première instance d’Ekounou, plusieurs ne peuvent s’empêcher de rire derrière leur masque. Un grand sourire va aussi se dessiner sur le visage du juge. Lequel juge, afin d’y voir plus clair, décide de renvoyer le délibéré de cette affaire à une date ultérieure.