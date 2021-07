CAMEROUN :: Enoh Eyong retourne à l’Ajax Amsterdam :: CAMEROON

Enoh Eyong, ancien milieu de terrain des Lions Indomptables a conclu un accord pour rejoindre l’Ajax Amsterdam mais à un niveau plus bas.

Enoh Eyong signe son retour à l’Ajax Amsterdam. Mais cette fois, c’est avec les amateurs que l’ancien milieu de terrain international camerounais va jouer.

Cet ancien de l’équipe première entre 2008 et 2013 et ex-joueur du Standard de Liège va devoir apporter son expérience aux plus jeunes de la quatrième division.

Le joueur de 35 ans revient sur un terrain qu’il connait bien. Il a joué pour l’Ajax Amsterdam à 149 reprises. Et ses performances sont indéniables. Il a marqué quatre buts et a fait huit passes décisives entre 2008 et 2014.

Ce dernier a terminé sa carrière professionnelle au début de l’année 2020 à Chypre. Il est depuis retourné aux Pays-Bas. Il n’a jamais gardé ses distances avec l’Ajax. Il est d’ailleurs impliqué dans le podcast créé par le club.

À partir de l’été prochain, il sera à nouveau compter parmi l’effectif de l’Ajax.

Passé par Fulham FC, Antalyaspor et Standard de Liège, Enoh Eyong a toujours eu le privilège d’être apprécié par les clubs avec lesquels il a joué.

Cela est dû non seulement à son talent mais aussi à ses qualités humaines si importantes pour un professionnel d’un jeu d’équipe.