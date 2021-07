CAMEROUN :: Douala – Yaoundé : 8.000 et 10.000 F pour emprunter le Train :: CAMEROON

Ces nouveaux tarifs ne sont pas différents de ceux qui étaient pratiqués avec Inter City.

La grille des prix pour le transport par Train Express, même si elle n’a pas été évoquée avec précision par tous les intervenants hier, au lancement, circulait déjà depuis plus d’une semaine. 1ère classe TTC 10.000 FCFA ; billet aller et retour 17.000 FCFA. Premium TTC 8.000 FCFA ; 14.000 FCFA billet aller et retour.

« S’agissant de la politique tarifaire adoptée, le Gouvernement a veillé à ce qu’elle résulte du juste équilibre entre l’optimisation du déficit voyageurs et le pouvoir d’achat des usagers », a expliqué Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè, le ministre des Transports. Et Pascal Miny, le directeur général de Camrail, de déclarer : « La grille des prix, vous pouvez la trouver sur Internet. Je préciserais une chose, le train passager ici au Cameroun, comme dans la plupart des pays, quasiment la totalité des pays, est sous le couvert d’un Comité interministériel ferroviaire (COMIFER, ndlr), présidé par le ministre des transports et d’un Comité transport voyageurs (CTV, ndlr). Ce COMIFER et ce CTV décident. Nous proposons et on décide ensemble des tarifications à appliquer ».

Le nouveau Train Express lancé ce 1er juillet 2021, non seulement a des locomotives neuves, mais aussi des voitures assez confortables, entièrement climatisées et plus confortables. Les sièges sont auto réglable et chaque passager peut profiter des prises de courant qui ont été installées pour la recharge des téléphones et des ordinateurs portables. Le wagon bar restaurant donne la possibilité de déguster des mets variés accompagnés des boissons adaptées au voyage. De par les salons aménagés et équipés dans les voitures, l’on peut effectuer des voyages avec la famille ou en groupe en toute convivialité. Le Train Express, comme d’autres, est considéré comme un espace de vie.