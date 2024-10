CAMEROUN :: TRAFIC D’INFLUENCE DANS LE DEPARTEMENT DU NDE: CAS DE MME NANA JUSTINE :: CAMEROON

TRAFIC D’INFLUENCE DANS LE DEPARTEMENT DU NDE. LE CAS DE MADAME NANA JUSTINE QUI SE PRESENTE COMME ETANT UNE AMIE PERSONNEL ET CONSEILLER DE L’OMBRE DE LA PREMIERE DAME DU CAMEROUN CHANTAL BIYA ET LA MINISTRE COURTES. ELLE QUI RACONTE A QUI VEUT L’ENTENDRE ETRE PROCHE DE TOUTE LA CLASSE GOUVERNANTE DU CAMEROUN ET PRENTENT HERBERGE LES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE COMME PAR EXEMPLE NDONG SOUMHET ET EYEBE AYISSI, DEUX GRANDS SERVITEURS DE L’ETAT ET EXEMPLAIRES PAR LEURS ATTITUDES, DANS SA RESIDENCE, LORS DE LEURS DIFFERENTS SEJOURS DANS LA REGION DE L’OUEST, QUI POSE DIRECTEMENT UN PROBLEME DE CONFLIT D’INTERET.

Pour qui la connait de prêt, la décrive comme étant un personnage à l’esprit débridé, affabulatrice et mégalo, qui aurait évolué dans les affaires en usant le vice. Elle est présentée par certain comme étant une spécialiste des marchées publique non livrés. Cette dame, prêt à tous pour réussir est passée par le suisse, plus précisément à Zurich qui est la plaque tournante de la mafia et de la prostitution en suisse. La dame à plusieurs passeports, comportant des identités différentes selon le pays dans lequel elle s’y rend.

Cette dame qui a érigé les vices aux rangs de valeur, aurait poussée sont époux à la dépression, et la pauvre regretté fille que celui-ci aurait eu suite à une relation extra-conjugale. D’après les mauvaises langues, cette dernière aurait perdu la vie suite à des situations difficiles subit.

La Mata Hari de pacotille du département du Ndé aurait même lors d’une affaire de tentative d’assassinat qui a eu lieu plus précisément dans le village Balengou en Mai 2021, serait intervenu pour la libération des présumés coupables, et serait même allée jusqu’à menacer la victime de retirer sa plainte faute de représailles.

Pour se donner une credibilité et une image de quelqu’un de fréquentable, elle avait lors du renouvellement des organes de base du RDCP dans le Ndé, déposée sa candidature au poste de présidente de section dans l’arrondissement de Bazou, c’était sans compter sur la force de la population de cet arrondissement, qui lui ont barré la route avec fraqua pour éviter de laisser la partie au pouvoir dans l’arrondissement Bazou entre les mains de cette dame sans foi ni loi.

Suite à cette imposture en voie de normalisation dans le Ndé, les populations exaspérer par ce type de personnage en appel au présidant de la république, ainsi qu’au premier ministre, le rétablissement de l’ordre juste et la restauration du fonctionnement étatique dans le but de mettre en place une république exemplaire.

A suivre…