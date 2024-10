CAMEROUN :: Le ministre NGANNOU Djoumessi n'a démarré aucun des projets annoncés en fin d'année par le président :: CAMEROON

Le ministre NGANNOU Djoumessi n'a démarré aucun des projets annoncés en fin d'année par le président de la république

De tous les gros projets annoncés en début d'année par le chef de l'état, pas un seul n'a véritablement démarré, , l'on nous a annoncé le début des travaux de la seconde phase de l'autoroute Yaoundé -Douala alors que les financements ne sont pas encore mobilisés.

Akom2- Kribi , Ngaoundere-Garoua , Autoroute Yaoundé -Nsimalen phase II , route Edea-Kribi , sans compter ceux ayant démarré il ya plusieurs années et dont les livraisons ne sont pas encore à l'ordre du jour , tous seraient livrés si le financement et la construction avaient été proposés aux partenaires privés nationaux et internationaux.

Il s'agit d'un complot du ministère des travaux publics qui pour des raisons de corruption et d'enrichissement de son personnel, excluent le partenariat public privé du mode de financement de ces projets .Car le PPP éloigne ces fonctionnaires de la gestion des projets .Pour les deux prochaines années, le Cameroun va debloquer à l'endettement 1800 milliards de FCFA pour les projets routiers.

Le Cameroun a défini un cadre pour le partenariat public privé selon les normes internationales. Mieux encore ce modèle rentre dans le cadre des réformes économiques prises après l'initiative PPTE . Plusieurs projets sont en cours suivant ce modèle PPP: Chemin de fer Mbalam-Kribi , Barrage de Nachtigal , Autoroute Kribi Lolabe (Parceque le projet avait été abandonné) ,ADC , NGANNOU Djoumessi avait pourtant privatisé la gestion des péages automatiques.Pourquoi privatiser les péages et refuser de le faire sur les routes ?

Depuis plusieurs années l'on note une déferlante d'investisseurs internationaux pour les routes et autoroutes au Cameroun .Tous repartent déçus , découragés au ministère par les fonctionnaires qui ne souhaitent pas que le moindre projet leur échappe.

Si non ,comment expliquer la bataille entre le ministre des finances et son homologue des travaux publics sur le financement de Yaounde-Douala phase 2, Louis Paul Motaze aura tout fait pour l'adoption du modèle PPP que souhaitaient les chinois.

Avec le niveau de traffic sur l'axe Douala - Bafoussam, en adoptant le modèle PPP ces deux régions seront reliées par une autoroute à trois voies 3×3 .Et c'est le partenaire qui s'occupe de l'entretien routier.Tout ce que veut Paul Biya c'est l'amélioration de la qualité de vie des populations.

Albin Njilo