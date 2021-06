CAMEROUN :: Un immeuble de sept niveaux s’effondre à Douala:Le bilan provisoire fait état d’un blessé grave :: CAMEROON

C’est aux premières heures de ce mercredi 30 juin que les populations du quartier Youpwe, limitrophe de Bonanjo et Bonapriso à Douala, la capitale économique du Cameroun, ont été réveillées par un grand bruit.

Un immeuble de sept niveaux encore encore en construction s’est totalement effondré.

L’immeuble situé non loin des locaux de Dash média group paie sûrement les frais du non respect des mesures de sûreté en matière de construction quand on sait que cette zone est marécageuse.

L’arrivée des pompiers a permis l’extraction d’un blessé grave qui serait le vigile de l’immeuble effondré. Ce dernier a été conduit dans un hôpital de la place.

Nous y reviendrons