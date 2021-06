CAMEROUN :: Shelter Afrique opte pour la production en masse des logements dans le continent. :: CAMEROON

Les lampions se sont éteints sur la 40ème session de l'Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique qui s’est tenues en présentiel et virtuel, du 21 au 24 juin 2021 à Yaoundé au Cameroun.

Les travaux et débats ont portés sur la problématique du logement dans le continent. La déclaration officielle rendue publique au terme des travaux de Yaoundé par les 44 pays membres, positionne la problématique de logements comme une préoccupation continentale et pose des jalons pour une position commune des Chefs d’Etats Africains sur les questions de logement et de développement. Nous en faisons l’économie.

Ils étaient présents au cours des discussions, les Ministres africains chargés du logement et du développement urbain, les Ministres africains des finances, les administrateurs et la direction de Shelter Afrique, les représentants des institutions internationales, régionales, nationales, du secteur privé et de la Société civile. L’etat des lieux du logement en Afrique a été fait, plutôt préoccupante, qui interpelle les participants, les Etats et les populations.

Au Cameroun notamment, le ministre de l’habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha Courtes est engagée à mettre en œuvre la politique de logement de masse impulsée par Paul Biya. Toutes choses qui ont amené les participants dans la déclaration finale à saluer « les efforts déjà engagés par les certains pays membres de Shelter Afrique pour améliorer les politiques publiques et l’accès au logement décent et abordable » Aussi, Pour relever les défis du logement en Afrique sous le thème «Quatre décennies de politiques de logements en Afrique », ils ont convenus du renforcement des mécanismes de production en masse des logements décents et abordables sur le continent pour réaliser le développement social et économique.

Pour parvenir, il faut, au prealable, Préparer une position commune des Chefs d’Etats Africains sur les questions de logement et de développement. Développer des outils et des stratégies permettant l’amélioration du logement durable et du développement urbain, tout en s'alignant avec les objectifs liés aux défis du changement climatique. Mettre en place des stratégies efficaces et pragmatiques pour relever les défis relatifs à la fourniture de logements abordables. Promouvoir le regroupement des promoteurs immobiliers en fédération ou en association, afin de faciliter le dialogue avec les autres parties prenantes publiques et privées. Mettre en place des mécanismes financiers plus innovants permettant la réduction des taux d’intérêts (acquéreurs et investisseurs)et l'augmentation du taux de bancarisation.