Le football camerounais retrouve peu à peu sa grandeur, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Il est souvent dit que lorsque les Camerounais s’unissent, leur force devient inébranlable, non pas invincible, mais indomptable, faisant d’eux un adversaire redoutable, difficile à vaincre. Au cours des deux derniers matchs, une nouvelle génération de joueurs, renforcée par les anciens, s’est révélée, animée d’une envie brûlante de prouver son talent. Leur jeu éclaire une force nouvelle et éloigne le poids des pressions passées, témoignage d’ une libération après tant d’étouffement. Face au Kenya, perçu comme favori avant ces deux rencontres et leader incontesté, les Lions Indomptables ont fait voler en éclats toutes les attentes.

Cinq buts encaissés par leurs adversaires montrent la renaissance d’une équipe qui joue avec assurance, sans se laisser troubler par la pression. Leur maturité sur le terrain est évidente, fruit d’un apprentissage renouvelé. Désormais, dans les classements africains et mondiaux, les Lions s’apprêtent à retrouver leur trône de leaders en Afrique. Chaque Camerounais peut percevoir la source des maux d’hier. Depuis que certaines figures en quête de gloire personnelle ont été écartées, les joueurs semblent enfin libres de s’exprimer pleinement, soutenus par un entraîneur lui aussi porté par cet élan nouveau.

L’ambiance de fierté qui règne depuis vendredi jusqu’à ce soir au Cameroun, ce pays où le football est roi, galvanise tout un peuple, le faisant oublier ses soucis quotidiens. Nous aspirons à la paix au sein de cette équipe, ce trésor national. Que chacun contribue humblement à son rayonnement, sans chercher à en tirer gloire personnelle. Dans la vie, il faut savoir faire preuve d’humilité, reconnaître ses échecs et parfois céder la place à d’autres. Le renouveau et la sérénité qui se dessinent aujourd’hui montrent que notre football avait besoin de respirer, de se libérer des influences néfastes qui l’oppressaient. Dans cette atmosphère purifiée, il ne pourra que s’épanouir et briller de mille feux. Bravo les Lions, et pour les mégalomanes, circulez.