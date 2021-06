CAMEROUN :: Yaoundé : Au tribunal pour abus de confiance :: CAMEROON

Les arguments de dame Erwan n’ont pas suffi pour défendre sa cause devant le juge du Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. « Vous plaidez coupable ou non coupable ?», demande le juge à l’accusé sieur Ngogang au cours de l’audience du 16 juin dernier. La plaignante dame Erwan accuse son collègue d’abus de confiance et émission de chèques sans provision.

En effet la plaignante affirme avoir reçu deux chèques dont un d’un montant de 14 millions Fcfa -irrégulier ou instable- qui n’a pas de référence, aucun numéro de compte, aucune adresse, par conséquent impossible de décaisser de l’argent depuis décembre 2019. Une accusation que l’accusé rejette en bloc.

L’affaire a été renvoyée au 21 juillet prochain. Au cours de cette audience, l’accusé devra fournir les preuves de son innocence.