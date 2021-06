Voici les 44 membres de la famille de Cavaye Yeguie qui ont confisqué l'Assemblée nationale et l'administration camerounaise. :: CAMEROON

Usant de ses immenses pouvoirs de président de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 29 ans, Cavaye Yeguie Djibril en a profité pour placer ses fils, ses filles, ses belles-filles, ses gendres et ses neveux, à tous les postes stratégiques de cette très haute institution camerounaise : 19 au moins selon des sources bien informées, et une trentaine selon d'autres, dont certains reconnus comme ayant postulé avec de faux baccalauréats tchadiens.

Au niveau de l'administration générale ( civile et militaire), l'on retrouve 25 membres de la famille de Cavaye Yeguie Djibril, l'inamovible président de l'Assemblée nationale du Cameroun, avec plusieurs administrateurs civils parmi ses enfants. Preuve que le doyen des députés au monde, a la main mise sur les grandes écoles du Cameroun, notamment l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( Enam).

Découvrez plutôt ce tableau, et prenez connaissance des liens de filiation des intéressés avec Cavaye Yeguie Djibril, et les postes occupés par les uns et les autres, ainsi que leurs diplômes et leurs formations.