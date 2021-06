CAMEROUN :: Evelyne Essomba Owona prend les commandes de l'UFP :: CAMEROON

Le vendredi 18 juin dernier, la talentueuse journaliste de la chaîne nationale Crtv a été portée au perchoir de l'Union de la Presse Francophone. Présidée par le Représentant du Ministre de la Communication, Jean Lambert Nang a conduit avec dextérité l'élection qui a aboutie au vote de la cheffe de chaîne thématique Crtv News comme vainqueur de cette élection. Elle remplace à ce poste Aimé Robert Bihina qui aura passé 10 ans à cette instance. Voici donc une autre valeur sûre à la tête de cette institution.

Qui ne connait pas E.E.O?

C'est une vitamine du micro, une jeune femme avec un sourire contagieux à première vue. Journaliste diplômée de la 26ème promotion de l'ESSTIC. À ce jour, c'est deux décennies de journalisme et 21 ans à l'UPF tour à tour secrétaire général et vice-présidente de la même instance. La doctorante Evelyne Essomba Owona a déjà joué à tous les postes journalistiques en tant que Reporter, productrice d'émissions, présentatrice des journaux, animatrice, manager des équipes de travail, Rédacteur-en-chef, enseignante en journalisme et formatrice en média training voilà donc une belle réussite au féminin sur qui l'UPF va s'appuyer pour les challenges à venir.

Elle aura à ses côtés une équipe pas moindre pour accomplir les défis, composé du nouveau bureau UPF Cameroun

– Présidente : Evelyne Owona Essomba

– Vice-président chargé de la formation : Parfait Siki

– Vice-présidente chargée de l’éthique et de la déontologie : Yvonne Eloundou

– Secrétaire général : Janvier Njikam

– Secrétaire général adjoint : G-Laurentine Assiga

– Trésorier général : William Pascal Balla Ava

– Trésorier général adjoint : BibianeFoudaAhanda

– Commissaire aux comptes : EricElouga

– Chargé de la stratégie et de la prospective : Georges Alain Boyomo

– Chargé des relations publiques : Carole Yemelong

– Chargé des relations institutionnelles : Sidonie Pogmoni

-Conseiller spécial : Faustin Njikam

– Conseillers – Gisèle NnemiNga, Jean François Channon et Beaugas-Orain Djoyum.