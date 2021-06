CAMEROUN :: Émergence du pays : La diaspora reconnaissante à travers le partage d'expertises :: CAMEROON

La diaspora camerounaise exprime sa reconnaissance à la patrie, en contribuant à son émergence, et ce, à travers le partage des connaissances .

C'est tout l'objectif de la 2 ème édition du Cameroon Digital Boost ( CD Boost ) qui se tient du 16 juin au 16 juillet 2021 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

La composante reconnaissance à la nation, est portée par le concept " Give back to mama". Un concept qui en pidgin english, traduit l'idée des membres de la diaspora, d'apporter au Cameroun qui les a vu naître, ce qu'il leur a donné.

Le déploiement de la diaspora camerounaise à Yaoundé un mois durant pour le partage des expériences et des connaissances conduisant au développement, est une initiative de Samuel Ervé Mandeng, le président du CD Boost. L'événement a pour thème : " L'industrie numérique, un atout pour la stratégie nationale de développement 2021 - 2030". Expert en industrie numérique, Samuel Ervé Mandeng croit que personne ne doit chercher à détourner l'autre de sa vocation, même si c'est pour l'aider. " Tout le monde a un talent et un don, et personne ne doit vous aider en dehors de ce don, sinon vous ne serez pas épanoui. Mon don à moi c'est d'être capable de parler pendant 10 heures de temps. Je ne pourrai apporter satisfaction à un employeur dans un bureau. Un autre est doué pour les affaires, mais on lui demande de devenir administrateur civil", a-t-il fait savoir pendant son exposé sur " Comment construire une personnalité entrepreneuriale", lors de la conférence de presse du 16 juin dernier à Yaoundé.

Le concept " Give back to mama" est porté par Florence Aboula Fokoua. Ce dernier invite les membres de la diaspora à apporter chacun, son expertise pour le développement du Cameroun.

Activités. Rencontres avec les officiels et plusieurs institutionnels camerounais, activités ludiques et culturelles, actions humanitaires et visites dans des entreprises. Les activités seront couronnées par la remise de prix à la la meilleure entreprise entrepreneuriale de la diaspora.