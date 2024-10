RD CONGO :: Décès de Dikembe Mutombo, légende NBA et ambassadeur mondial, à l'âge de 58 ans :: CONGO DEMOCRATIC

La NBA a annoncé lundi le décès de Dikembe Mutombo, légende du basket-ball mondial et membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, des suites d’un cancer du cerveau. Né en République Démocratique du Congo (RDC), Mutombo s’est éteint à l’âge de 58 ans, entouré de sa famille.

Dans un communiqué, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a rendu hommage à Mutombo, déclarant : "Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que nature. Sur le terrain, il était l’un des plus grands contreurs et défenseurs de la NBA. En dehors du terrain, il mettait tout son cœur et son âme à aider les autres."

Mutombo, élu à quatre reprises meilleur joueur défensif de la NBA, un record qu’il partage avec Ben Wallace, a marqué l’histoire du basket-ball par son jeu défensif exceptionnel et son engagement sans faille pour le rebond. Il a pris sa retraite en 2009, année où il a été nommé ambassadeur mondial de la NBA par l’ancien commissaire David Stern. En 2015, il a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, honorant ainsi sa carrière remarquable.

Au-delà de ses exploits sportifs, Dikembe Mutombo était un philanthrope engagé. Il a investi des millions de dollars dans des projets humanitaires, notamment en construisant un hôpital en RDC pour améliorer l’accès aux soins de santé pour des milliers de personnes dans son pays d’origine. Son dévouement à des causes sociales et humanitaires a laissé une empreinte indélébile bien au-delà des terrains de basket.

Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du sport et de l'humanitaire. Mutombo restera à jamais une icône, tant pour ses talents de joueur que pour son engagement envers les plus démunis.