Les déplacés internes de la crise anglophone, les Mbororos et les élèves sourds et malentendants ont été gratifiés par le Pr Pascal Nguihé Kanté et son équipe.

Un fait inhabituel ce samedi 21 septembre 2024 à la place des fêtes de Bafoussam. En face de la tribune et devant les huit lauréats du baccalauréat scientifique 2024, (C et D) du CERSOM-Centre d'Education Spécialisée et de Réhabilitation des Sourds et Malentendants, un jeune homme traduit toutes les communications en langage des signes pour permettre aux personnes sourdes de comprendre le contenu de tous les discours prononcés. Logé à la tribune, Innocent Djonthé, sourd-parlant et promoteur du Cersom, salue certainement cette innovation qui, incontestablement, contribue à la vulgarisation du langage des signes, à la promotion du droit d’accès à l’information et à la liberté d’expression édictée par l’article 9 de la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples.

Cette action traduit que sur les 21 points inscrits à l’ordre du jour de l’édition 2024 de la Jesam, le numéro 19 est significatif et attire la curiosité. Il porte sur la remise des prix aux déplacés internes et aux Mbororos. Une démarche en faveur des droits des minorités vulnérables. Elle est aussi dirigée en faveur des sourds et malentendants, lauréats au baccalauréat 2024, primés par lors de la Jesam.

En effet, un bon nombre de jeunes déplacés internes de la crise anglophone et membres de la minorité Mbororos ont eux aussi été primés par lors de cette Journée de l’excellence scolaire et académique de la Mifi initiée par le Pr Pascal Nguihé Kanté en 2016.

Autre séquence spéciale de la 9eme édition de la Jesam 2024 porte sur la remise des prix aux méritants du « Concours semence génies sciences et technologies », rendu à sa troisième édition. Un effectif de huit cent quatre-vingt-six, soit 585 pour l’enseignement secondaire et 305 pour l’éducation de base, ont concouru aux épreuves courant le mois d’avril dernier. En guise de discrimination positive, la prise en compte de l’approche genre encourageant les candidatures féminines a été actée par Samuel Nguedia, proviseur du lycée technique de Tougang II et responsable du Centre communautaire de la jeunesse de la Mifi. Valentin Kamdem, ancien inspecteur régional de mathématiques et chargé d’étude dans les services du Premier ministre, Auguste Teguem, délégué départemental du ministère de l’Education de base dans la Mifi et Pr Lélé, vice doyen de la faculté des sciences de l’université de Dschang se sont investis pour la sélection des promus en toute objectivité. Pierre Steve Bidoung Mkpwatt, deuxième adjoint préfectoral de la Mifi n’a lésiné sur aucun moyen pour assurer la supervision des opérations menées par le Centre communautaire de la jeunesse de la Mifi. Les lauréats de la 3e édition ont été encouragés et motivés par Arthur Zang, l’inventeur d’une application médicale qui permet de détecter et d’anticiper sur les maladies cardiovasculaires. La remise d’une prime d’encouragement de cinquante mille (50.000) FCFA par personne aux meilleurs enseignants du primaire comme du secondaire, la remise des ordinateurs laptops aux meilleurs enseignants, la prise en compte des étudiants des différents facultés de l’université de Dschang, la prise en compte des doctorants de toutes les régions du Cameroun, la remise de sept machines à coudre aux ressortissants Mbororos du département de la Mifi, la remise de vingt machines à coudre moderne aux établissements techniques et professionnels du département de la Mifi font également partie des innovations qui montrent le sens de la créativité des acteurs et initiateurs de la Jesam.