CAMEROUN :: Matérialisez la volonté du président Paul Biya dans la gestion des projets routiers :: CAMEROON

Le président ne peut pas promettre une route aux populations du septentrion , la route Ngaoundéré- Paro (70 km) dans la région de l’Adamaoua.Tous les moyens sont mis à la disposition du ministre des travaux publics maître d'ouvrage, un financement et contrat négocié par le président Paul Biya en personne en Chine et cinq ans après le ministre des travaux publics nous sort des histoires :

En 5 ans, le constructeur chinois n'a réalisé que 29,46% des travaux, avec seulement 1% depuis le début de l'année 2024.Pourtant on parle ici d'une puissante entreprise publique de Chine , la Cscec 9e mondial du secteur du BTP .Elle a figuré dans le Top 3 des 500 plus grandes entreprises chinoises et première sur 250 meilleurs entrepreneurs mondiaux d’Engineering News Record (ENR). L’entreprise a également reçu la note de crédit la plus élevée de l’industrie mondiale de la construction.

Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas au ministère des travaux publics dans la gestion des projets routiers ? Le président Paul Biya revient de chine où il était négocier avec les géants chinois du secteur routier.Le ministre NGANNOU Djoumessi sera-t-il à la hauteur de ses attentes pour satisfaire les besoins des populations ?