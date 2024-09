CAMEROUN :: Don du matériel professionnel à la gendarmerie de Bangoua par le président de CONNECTICA :: CAMEROON

Braquage à main armée des banques , boutiques , bars et petits commerces mettant en péril l'économie , coupeurs de routes , le département du Ndé , principalement Bangangté et ses environs ne sont plus des lieux sécurisés . Malgré ce triste constat faisant du département un des bastions de l’insécurité dans la région de l’Ouest, Bangoua reste l’arrondissement le plus paisible. Cette paix , les populations la vivent depuis 2022 avec l’arrivée de l’Adjudant-chef IKOSE Cliford CHABANGA, Chef de Poste Gendarmerie de Bangoua .

Très aimé par les élites et les populations de l’arrondissement, il brille par ses méthodes très professionnelles et respectueuses des droits des présumés coupables de ses cellules. « C’est le seul commandant que j’ai déjà vu sortir un détenu pour l’amener manger au restaurant puis le ramener par la suite » explique un commerçant du marché de Kamna.

Il y a quelques jours, le poste de gendarmerie de Bangoua a reçu un don du président de l’ONG Connectica, Gilles Herve Nomegne , Six (6)Talking Walking pour faciliter la communications . L’Adjudant-chef IKOSE Cliford CHABANGA a exprimé son satisfecit en rassurant le donateur, élite du village qu’il ne ménagera aucun effort pour barrer la route à la criminalité qui met en péril l’économie dans plusieurs localités du département.

‹‹ Nous avons besoin de sécurité pour garantir les investissements de la diaspora Bangoua à travers le monde›› expliquait le président de l'ONG Connectica qui n’est pas à son premier don de Talking Walking .En 2018 il offrait à la gendarmerie de Bafou dans la Menoua six appareil de communication, des ordinateurs de bureaux , ceci après avoir refait une partie de la toiture de la brigade .Une contribution de l' ONG citoyenne reconnue d’utilité publique par décret présidentiel 2019/667 du 11 Décembre 2019.