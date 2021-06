CAMEROUN :: Can 2021 : La signature de l’accord cadre avorte :: CAMEROON

Le paraphage de ce document qui devait officiellement attribuer la compétition au Cameroun en le liant juridiquement à la CAF le 15 juin 2021 renvoyé à une date ultérieure.

Les renvois s’accumulent. Après le report de la cérémonie de tirage au sort il y a quelques jours, voici venu celui de la signature de l’accord cadre. Par conséquent, le Cameroun devra encore attendre pour se prévaloir du titre de pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui aura lieu du 09 janvier au 06 février 2022. Pour cause, la signature de l’accord cadre (contrat d’engagement réciproque entre la CAF et le pays organisateur qui a le bénéfice de donner une sécurité juridique au pays hôte) qui devait se tenir au Palais polyvalent des sports de Yaoundé le 15 juin 2021 est renvoyée à une date ultérieure.

Tout semblait pourtant à jour jusqu’au moment de la signature mais à la dernière minute, il y a eu des points d’achoppement entre la Confédération africaine de football (CAF) et la partie camerounaise sur certaines dispositions du cahier de charges. « La partie camerounaise a voulu infléchir la position de la CAF relatif à certains éléments mentionnés dans le cahier de charges, le responsable de la délégation de la CAF est restée ferme et inflexible en opposant une fin de non-recevoir », révèle une source proche du dossier qui s’est confiée sous le sceau de l’anonymat sans préciser les éléments querellés.

Toutefois, le tirage au sort qui devait avoir lieu le 15 juin dernier a finalement été programmé à la seconde moitié du mois d’août 2021. D’autres sources informelles annoncent l’arrivée au Cameroun, dans les prochains jours du président de la CAF en personne pour parapher ce contrat. Par ailleurs comme prévu dans le programme, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, accompagné du ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi et du président de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya, ont procédé à l’inauguration ce mardi 15 juin 2021 d’un bureau de la CAF à Yaoundé.

Installé dans l’immeuble du COCAN, le bureau fonctionnera jusqu'au lendemain de la Coupe d'Afrique des nations 2021 en principe prévue au Cameroun l'année prochaine. Le personnel de la CAF y travaillera en étroite collaboration avec le Comité local d'organisation apprend-on. La délégation conduite par Veron Mosengo-Omba a été accueillie le lundi 14 juin 2021 à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen pour une mission de deux jours. Pour cette mission, Mosengo-Omba est accompagné du secrétaire général adjoint en charge du développement et du football, Anthony Baffoe, du directeur des compétitions Samson Adamu, du directeur commercial Ali Aissaoui, de l’assistante au Bureau du secrétaire général de la CAF, Sandra Latorre, ainsi que de Collins Smith, Chef des tournois et évènements de la Fifa.

La Coupe d'Afrique des nations à vingt-quatre (24) équipes demande plus de ressources et une préparation. Malgré la pandémie de Covid-19, la CAF et le Cameroun comptent bien relever le défi de l’organisation pour faire de l’évènement un succès planétaire, comme le souhaite le Président de la CAF, Patrice Motsepe.