CAMEROUN :: PHARMAFAST, l’application qui vient au secours des usagers de produits pharmaceutiques :: CAMEROON

La désagréable expérience d’avoir cherché en vain un produit pharmaceutique dans plus d’une pharmacies, puis de se lasser et d’abandonner alors que le médecin traitant ou un conseiller en soins de santé en tenant lieu en a souligné le caractère impérativement vital, pour ensuite apprendre que pendant la recherche effrenée du médicament en question, on était passé tout près de la pharmacie qui en disposait, chacun de nous ou un proche, l’a faite au moins une fois dans sa vie.

Une réalité douloureuse qui n’était pas pour laisser indifférent Shey Vitalis Mbunkur, un entrepreneur social et leader communautaire camerounais dont une connaisance souffrit de cette situation comme nous le verrons dans les lignes suivantes, et qui a réagi en mode startup en développant une application médicale mobile révolutionnaire qui va indubitablement occuper une place importante dans les annales de l’innovation technologique eu égard à l’aide qu’elle va pouvoir apporter à la communauté soignante du Cameroun en orientant plus facilement et directement les patients en quête de médicaments vers les pharmacies qui leur rendront le service escompté. Solution efficace s’il en est, puisque adossé sur le constat fait par monsieur Shey Mbunkur que « Rechercher des médicaments sur ordonnance au Cameroun et dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne peut prendre tellement de temps et être stressant que cela peut causer la mort. », puisque, précise-t-il, « Il est difficile de savoir quelle pharmacie proposera un médicament particulier, et les prix sont imprévisibles car ils varient d’un médicament à l’autre. pharmacie à une autre ».

Dénommé PHARMAFAST l’application a pour objectif d’aider les utilisateurs de produits pharmaceutiques en leur indiquant, grâce à sa base de données immensément fournie, la ou les pharmacie(s) en mesure de leur donner satisfaction.

Fin des tracasseries

Dit plus succinctement, PHARMAFAST aide l’usager à trouver ses médicaments sans s’encombrer de l’ennui d’aller par monts et par vaux pour ce faire. Ainsi, les médicaments que l’on adu mal à trouver dans les pharmacies se trouvant dans les bases de données FAST, les usagers n’auront plus par exemple à abandonner leurs malades dans les hôpitaux pour errer à travers les pharmacies, un click sur l’application à partir d’un téléphone suffisant pour donner des renseignements de manière exhaustive sur l’objet de leur recherche, car, comme l’explique Shey Vitalis Mbunkur, l’auteur de l’application, cette plateforme orientée client permet aux patients de localiser les pharmacies proches de leur localisation et de mesurer la distance qu’ils doivent parcourir pour atteindre la pharmacie la plus proche ayant en stock le médicament qu’ils recherchent. Autrement dit, les utilisateurs peuvent connaître les pharmacies exactes où ils peuvent acheter leurs médicaments à un prix donné et les pharmacies qui ouvrent tard dans la nuit ou les pharmacies de garde, étant entendu que PHARMAFAST est en lien étroit avec des centaines d’établissements de fournitures de produits médicamenteux à travers le territoire national.» L’une de nos fonctionnalités, Pharmafast Pharmacy Management System propose à une pharmacie certifiée de posséder une boutique sur nos plateformes « , explique à ce sujet l’entrepreneur social et leader communautaire Shey Vitalis Mbunkur. Il ajoute par ailleurs :

« À partir de maintenant, l’application permettra aux utilisateurs d’avoir accès à toutes les pharmacies agréées à travers le Cameroun, notre base de données de produits contient environ 5000 médicaments autorisés avec leurs prix estimés, plus de 1000 pharmacies certifiées sont consultables via notre banque de médicaments. En outre, un guide de localisation est disponible pour ceux qui ont besoin de localiser les pharmacies à proximité, en cliquant simplement sur leurs appareils. Des fonctionnalités supplémentaires seront disponibles dans les prochains jours ».

Mode opératoire

Selon le concepteur de PHARMAFAST, « Il existe deux manières différentes d’accéder à Pharmafast. L’application Android PHARMAFAST est disponible sur Google Plays, tandis que les utilisateurs dotés d’IOS, d’ordinateurs ou qui n’ont pas assez d’espace sur leur téléphone peuvent créer un compte sur leur téléphone. https://www.pharmafast.org .

Vitalis Mbunkur révèle en outre qu’« Après avoir téléchargé l’application ou visité leur application Web, les utilisateurs doivent créer un compte à l’aide de leurs numéros de téléphone. Après cela, un message à six chiffres sera envoyé par SMS pour vérifier leur compte et ils auront un accès complet à la plate-forme ».

Historique

Ainsi que nous le suggérions plus haut, l’idée de l’application mobile PHARMAFAST est née d’une expérience douloureuse vécue par une proche de Shey Vitalis Mbunkur en 2018, et qui avait failli coûter la vie à celle-ci. « Elle avait dépensé en frais de taxi près de la moitié de l’argent destiné à acheter ses médicaments, à force de hercher d’une pharmacie à l’autre ans trouver, alors que sans les médicaments appropriés, elle pouvait succomber des suites de sa maladie qui était une maladie potentiellement mortelle. Après avoir effectué des recherches, nous avons réalisé qu’un grand pourcentage de personnes rencontraient des problèmes similaires ».

Ecce homo : Shey Vitalis Mbunkur en raccourcis

Qui est Shey Vitalis Mbunkur ? Cette question, beaucoup se la posent, pour percer le mystère que recèle la personne et la personnalité de l’homme qui se cache derrière l’application mobile Pharmafast qui fait tant la fierté des Camerounais.

L’esquisse de réponse à propos, nous l’avons trouvée en parcourant un article que lui ont consacré nos confrères du journal d’expression anglaise The Guardian Post, dans leur édition N° 2136 du 4 mai 2021.

Le développeur de l’app Pharmafast, Shey Vitalis Mbunkur

Vitalis Mbunkur, est le fondateur de l’association Better Future For All dont l’objectif est de promouvoir les compétences professionnelles et l’entrepreneuriat auprès des jeunes camerounais.

Titulaire depuis 2015 d’une licence d’ingénieur en mode et habillement de l’Institut supérieur du Sahel, le développeur du programme PHARMAFAST est aussi le Coordonateur Bénévole Représentant l’Initiative pour le développement des droits humains et de la citoyenneté des jeunes africains, qui est le fer de lance des Objectifs de Développement durable (ODD) et de l’entrepreneuriat en matière d’éducation aux droits humains en Afrique.

En 2016, il a été nommé Ambassadeur de la ville des ODD avec Opportunity Knock Your Door et il est membre de la cohorte 3 YALI.

En 2018, il a reçu un certificat de reconnaissance de Youth Human Rights and Citizenship Development Initiative et Youth for Human Rights International pour la promotion de l’entrepreneuriat et des ODD au Cameroun. Il est passionné par l’autonomisation des jeunes et par la recherche de solutions pour résoudre le chômage en Afrique