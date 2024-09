CAMEROUN :: Le PPRD se matérialise dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest fruit du grand dialogue national :: CAMEROON

La région du Sud-Ouest a évalué les acquis du Plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, PPRD-NW/SW, les saluant comme des retombées du grand dialogue national de 2019. C'était le point culminant de la deuxième réunion du Comité régional de suivi de la région du Sud-Ouest qui s'est tenue hier à Buea. Elle était présidée par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, qui est également président du comité. C'était en présence du président du comité directeur du PPRD-NW/SW, le ministre Paul Tasong. La réunion d'hier fait suite aux récents ajustements apportés au plan par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Joseph Dion Ngute. En présentant les changements majeurs, le ministre Tasong a déclaré que les nouvelles perspectives du PPRD consistent à aligner les objectifs du PPRD sur les recommandations du grand dialogue national et de la stratégie nationale de développement, SND30. Il s'agit, a-t-il dit, de la marche vers le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des personnes déplacées à l'intérieur du pays et de la relance de la décentralisation et du développement local. Les participants ont été unanimes à dire que, selon les analystes, le PPRD a inauguré une nouvelle ère en renforçant l'impact du grand dialogue national historique qui s'est tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019.

Cette année marque cinq ans après le rassemblement mémorable du pouvoir politique national. Revisiter les comités de dialogue Les huit comités du Grand Dialogue National comprenaient : le multiculturalisme et le bilinguisme, le système éducatif, le système judiciaire, le retour des réfugiés et des déplacés internes, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la diaspora et la décentralisation et le développement local Plan de reconstruction pour dynamiser la décentralisation Le président du comité de pilotage du PPRD a déclaré qu'avec la nouvelle disposition relative aux changements du cadre organique, les collectivités territoriales ont été cooptées comme membres du comité régional de suivi. Pour consolider davantage le processus, a-t-il dit, elles auront la place d'honneur dans l'exécution effective des projets du PPRD pour dynamiser le développement local. Les collectivités territoriales saluent les changements et s'engagent dans le programme Les élus locaux de la région du Sud-Ouest ont déclaré leur engagement à accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la mise en œuvre du Plan présidentiel réorganisé pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La réunion a été l’occasion pour le Président du Comité de pilotage de dévoiler le nouveau cadre du plan aux parties prenantes de la région qui comprendra désormais plus d’un partenaire de mise en œuvre.

Ce changement d’orientation fait suite à l’arrêté numéro 075/CAB/PM du 30 juillet 2024 signé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngute, ordonnant aux communes et aux collectivités régionales de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des projets du PPRD. Cela renforcera l’implication locale, accroîtra l’autonomie des communes et des Assemblées régionales dans le développement tout en recevant le soutien des acteurs étatiques. L’accent sera mis sur les collectivités locales décentralisées, notamment les communes, les Assemblées régionales, les missions de développement et les services déconcentrés de l’État, dans le pilotage des communes pour gérer et diriger la reconstruction et le développement de leurs communautés. La nouvelle phase, a déclaré Tasong, inclura également les maires dans le comité régional de suivi. Leur présence, a-t-il ajouté, assurera la supervision du projet et la responsabilisation de tous les acteurs.

La décentralisation et la déconcentration de l’exécution de la phase de relance, a ajouté le ministre, assureront l’efficacité et l’inclusivité dans la sélection, la maturation, l’exécution de la contractualisation, le suivi et l’évaluation, donnant ainsi plus de visibilité aux projets PPRD-NW/SW. S'adressant aux parties prenantes lors de la réunion, le ministre Paul Tasong a déclaré que le gouvernement avait initialement confié le plan au PNUD en raison de son expertise dans d'autres parties du monde et du climat d'insécurité qui règne dans les deux régions. Il s'est déclaré satisfait du travail effectué par le PNUD en tant que partenaire de mise en œuvre pour améliorer la situation socio-économique de la population.

Nouvel appel aux nouveaux partenaires Dans cette optique, il a mis au défi les acteurs locaux et régionaux de boucler leurs ceintures pour assurer la réalisation de la mission du PPRD-NW/SW dans leurs communautés. Il les a encouragés sur la nécessité de consolider les acquis obtenus jusqu'à présent par le plan. Tout en notant les succès de la phase de relance du plan, il a déclaré que la phase de reconstruction se concentrera sur la redynamisation du secteur agro-industriel dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les parties prenantes du PPDR, a-t-il ajouté, rencontreront ainsi la direction du CDC et de la PAMOL pour discuter de la manière dont le plan peut intervenir pour améliorer les activités des entreprises. "... lorsque ces industries souffrent, la population en général souffre", a déclaré Tasong, soulignant l'importance de ces entreprises dans le redressement socio-économique de la région. Le gouverneur et le président du conseil régional saluent également l'ajustement De son côté, le gouverneur de la région du Sud-Ouest qui est également le président du comité régional de suivi a appelé tous les acteurs locaux à rester concentrés et déterminés à mettre en œuvre les projets auxquels l'État attache beaucoup d'importance. Il s'est réjoui que le projet soit désormais plus inclusif et visible pour garantir que la population en bénéficie. Le président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, Bakoma Zacchaeus Elango, a également salué l'inclusion de son institution dans la mise en œuvre du PPRD-NW/SW réorganisé. L'Assemblée régionale, a-t-il déclaré, a déjà été impliquée dans la mise en œuvre de projets vitaux dans le but d'améliorer les moyens de subsistance des habitants de la région. Dans cette optique, il a promis la disponibilité de son institution à contribuer à la réalisation des objectifs du PPRD.

Cette année marque cinq ans après le rassemblement mémorable du pouvoir politique national. Revisiter les comités de dialogue Les huit comités du Grand Dialogue National comprenaient : le multiculturalisme et le bilinguisme, le système éducatif, le système judiciaire, le retour des réfugiés et des déplacés internes, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la diaspora et la décentralisation et le développement local Plan de reconstruction pour dynamiser la décentralisation Le président du comité de pilotage du PPRD a déclaré qu'avec la nouvelle disposition relative aux changements du cadre organique, les collectivités territoriales ont été cooptées comme membres du comité régional de suivi. Pour consolider davantage le processus, a-t-il dit, elles auront la place d'honneur dans l'exécution effective des projets du PPRD pour dynamiser le développement local. Les collectivités territoriales saluent les changements et s'engagent dans le programme Les élus locaux de la région du Sud-Ouest ont déclaré leur engagement à accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la mise en œuvre du Plan présidentiel réorganisé pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

La réunion a été l’occasion pour le Président du Comité de pilotage de dévoiler le nouveau cadre du plan aux parties prenantes de la région qui comprendra désormais plus d’un partenaire de mise en œuvre. Ce changement d’orientation fait suite à l’arrêté numéro 075/CAB/PM du 30 juillet 2024 signé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngute, ordonnant aux collectivités locales et régionales de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des projets du PPRD. Cela renforcera l’implication locale, accroîtra l’autonomie des communes et des assemblées régionales dans le développement tout en recevant le soutien des acteurs étatiques. L’accent sera mis sur les collectivités locales décentralisées, notamment les communes, les assemblées régionales, les missions de développement et les services déconcentrés de l’État, dans le pilotage des communes pour gérer et diriger la reconstruction et le développement de leurs communautés. La nouvelle phase, a déclaré Tasong, inclura également les maires dans le comité régional de suivi. Leur présence, a-t-il ajouté, assurera la supervision et la responsabilisation du projet de la part de tous les acteurs. La décentralisation et la déconcentration de l’exécution de la phase de relèvement, a ajouté le ministre, assureront l’efficacité et l’inclusivité dans la sélection, la maturation, la contractualisation, l’exécution, le suivi et l’évaluation des projets du PPRD-NW/SW, donnant ainsi plus de visibilité aux projets. S’adressant aux parties prenantes lors de la réunion, le ministre Paul Tasong a déclaré que le gouvernement avait initialement confié le plan au PNUD en raison de son expertise dans d’autres parties du monde et du climat d’insécurité qui règne dans les deux régions. Il s’est dit satisfait du travail effectué par le PNUD en tant que partenaire de mise en œuvre pour améliorer la situation socioéconomique de la population.

Cette année marque cinq ans après le rassemblement mémorable du pouvoir politique national. Revisiter les comités de dialogue Les huit comités du Grand Dialogue National comprenaient : le multiculturalisme et le bilinguisme, le système éducatif, le système judiciaire, le retour des réfugiés et des déplacés internes, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la diaspora et la décentralisation et le développement local Plan de reconstruction pour dynamiser la décentralisation Le président du comité de pilotage du PPRD a déclaré qu'avec la nouvelle disposition relative aux changements du cadre organique, les collectivités territoriales ont été cooptées comme membres du comité régional de suivi. Pour consolider davantage le processus, a-t-il dit, elles auront la place d'honneur dans l'exécution effective des projets du PPRD pour dynamiser le développement local. Les collectivités territoriales saluent les changements et s'engagent dans le programme Les élus locaux de la région du Sud-Ouest ont déclaré leur engagement à accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la mise en œuvre du Plan présidentiel réorganisé pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette rencontre a été l’occasion pour le Président du Comité de pilotage de dévoiler aux acteurs de la région le nouveau cadre du plan qui inclura désormais plus d’un partenaire de mise en œuvre. Ce changement d’orientation fait suite à l’arrêté numéro 075/CAB/PM du 30 juillet 2024 signé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngute, prescrivant aux collectivités locales et régionales de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des projets du PPRD. Il s’agira de renforcer l’implication locale, d’accroître l’autonomie des communes et des Assemblées régionales dans le développement tout en bénéficiant de l’accompagnement des acteurs étatiques.

L’accent sera mis sur les collectivités locales décentralisées, notamment les conseils locaux, les assemblées régionales, les missions de développement et les services déconcentrés de l’État, dans le pilotage des conseils pour gérer et conduire la reconstruction et le développement de leurs communautés. La nouvelle phase, a déclaré Tasong, inclura également les maires dans le comité régional de suivi. Leur présence, a-t-il ajouté, assurera la supervision du projet et la reddition de comptes de tous les acteurs. La décentralisation et la déconcentration de l’exécution de la phase de relèvement, a ajouté le ministre, assureront l’efficacité et l’inclusivité dans la sélection, la maturation, la contractualisation, l’exécution, le suivi et l’évaluation, donnant ainsi plus de visibilité aux projets du PPRD-NW/SW. S’adressant aux parties prenantes lors de la réunion, le ministre Paul Tasong a déclaré que le gouvernement avait initialement confié le plan au PNUD en raison de son expertise dans d’autres parties du monde et du climat d’insécurité qui règne dans les deux régions. Il s’est dit satisfait du travail effectué par le PNUD en tant que partenaire de mise en œuvre pour améliorer la situation socioéconomique de la population. Nouvel appel aux nouveaux partenaires Dans cette optique, il a mis au défi les acteurs locaux et régionaux de boucler leurs ceintures pour assurer la réalisation de la mission du PPRD-NW/SW dans leurs communautés. Il les a encouragés sur la nécessité de consolider les acquis obtenus jusqu'à présent par le plan. Tout en notant les succès de la phase de relance du plan, il a déclaré que la phase de reconstruction se concentrera sur la redynamisation du secteur agro-industriel dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les parties prenantes du PPDR, a-t-il ajouté, rencontreront ainsi la direction du CDC et du PAMOL pour discuter de la manière dont le plan peut intervenir pour améliorer les activités des entreprises. « ... lorsque ces industries souffrent, la population en général souffre », a déclaré Tasong, soulignant l'importance de ces entreprises dans la relance socio-économique de la région.

Le Gouverneur et le Président du Conseil Régional saluent également l'ajustement De son côté, le Gouverneur de la Région du Sud-Ouest, qui est également le Président du Comité de Suivi Régional, a appelé tous les acteurs locaux à rester concentrés et déterminés à mettre en œuvre les projets auxquels l'État attache beaucoup d'importance. Il s'est réjoui que le projet soit désormais devenu plus inclusif et visible pour garantir que la population en bénéficie. Le Président de l'Assemblée Régionale du Sud-Ouest, Bakoma Zacchaeus Elango, s'est également félicité de l'inclusion de son institution dans la mise en œuvre du PPRD-NW/SW réorganisé. L'Assemblée Régionale, a-t-il déclaré, a déjà été impliquée dans la mise en œuvre de projets vitaux dans le but d'améliorer les moyens de subsistance des habitants de la région. Dans cette optique, il a promis la disponibilité de son institution à contribuer à la réalisation des objectifs du PPRD PPRD Aplanir le Terrain Pour le Retour des PDI A l'issue du Grand Dialogue National, il a été convenu que, pour accélérer le retour des PDI et des réfugiés, des actions majeures étaient nécessaires. La mise en place du Plan d'Aide Humanitaire d'Urgence pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest (PAUE-NW/SW) a été réalisée. Cet objectif a été atteint grâce au Ministère de l'Administration Territoriale. Plusieurs activités humanitaires ont été organisées pour soulager les déplacés internes. Ainsi, des secours présidentiels ont été distribués à plus de 3 000 déplacés internes et 600 ex-réfugiés dans le SW. Avant cela, le PPRD s'était chargé de délivrer des cartes d'identité et d'autres documents perdus ou détruits aux déplacés internes.

Il convient de noter que l'inclusion socio-économique de 90 PDI dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord, du Centre et de l'Ouest a été concrétisée. Autres actions menées dans le cadre de la gestion du retour des PDI et des réfugiés, il y a eu le financement de 106 projets de jeunesse dans la région du Nord-Ouest (94 716 389) FCFA, 61 pour la région du Sud-Ouest pour (94 991 053) FCFA. Il y a eu également l'équipement de 3 Centres Multimédia de Promotion de la Jeunesse dans le Nord-Ouest et 1 dans la région du Sud-Ouest, (10 000 000) FCFA chacun. D’autres actions menées dans le cadre de ce comité sont : l’installation de Centres de Promotion de Jeunes Multimédia dans le cadre du Programme CMPJ-incubateur (7 583 953) FCFA, l’installation de 10 Jeunes Promoteurs dans les villages pionniers (8 dans la Région du Nord-Ouest et deux dans la Région du Sud-Ouest), la formation de 2052 femmes du Nord-Ouest en TIC, alphabétisation, gestion de projet et fabrication de savon liquide, la formation de 1480 femmes et filles des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur les Activités Génératrices de Revenus, la formation de 134 réfugiées (femmes et filles) sur la couture, le petit commerce, l’élevage et l’agriculture. Il y a eu également la formation de 80 femmes nécessiteuses de la Région du Nord-Ouest sur la couture et la fabrication de savon antiseptique et de désinfectants pour les mains. De plus, elles ont été dotées de 40 machines à coudre. Nous avons également procédé au comptage et à la supervision de 5000 PDI des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à la formation de 40 personnes sur l’accueil des PDI, la sensibilisation continue des Communautés locales d’accueil Les déplacés internes par les médiateurs communautaires, l'équipe mobile d'animation populaire urbaine et rurale et les ambassadeurs de la paix pour promouvoir le vivre-ensemble. Nous avons reçu des déclarations demandant aux autorités publiques de prendre des mesures supplémentaires pour faciliter l'accès à l'éducation aux déplacés internes des zones de conflit, vivant dans d'autres régions du pays.

47.806 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de la mobilisation communautaire pour la promotion de la paix, du vivre ensemble et de l'utilisation responsable des réseaux sociaux, 31 personnes âgées déplacées ont bénéficié de placements familiaux dans l'arrondissement de Batibo. L'engagement imminent des phases de reconstruction et de développement du PPRD, ont indiqué les responsables, verra les maisons détruites reconstruites.