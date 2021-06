CAN Cameroun 2021 : Une mission de la CAF arrive ce jour à Yaoundé :: CAMEROON

Elle est conduite par le secrétaire général de la Caf pour trois jours de travail.

Une délégation de la Confédération africaine de football (Caf) arrive à Yaoundé, ce jour. Il sera 13h30 lorsque le vol ET913 de la compagnie Ethiopia Airlines se posera sur le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen avec, à son bord dix personnes constituant la délégation de la Caf, annoncée depuis le 4 juin dernier dans une correspondance adressée au ministre des Sports et président du Cocan 20-21, par le secrétaire général Véron Mosengo-Omba. Le programme du séjur de cette délégation se décline en une visite au stade d’Olembe ce jour à 16h. Et demain, une réunion de 9h à 12h au siège du Cocan, sis au stade Omnisports Ahmadou Ahidj, à laquelle sont concernés les membres de la Caf, le Cocan et les responsables de la Fécafoot. Une assise qui s’achèvera par l’inauguration du bureau de la Caf de la Can à Yaoundé, comme spécifié dans la correspondance signée de Véron Mosengo-Omba. Suivra un point de presse à 17h au siège de la Fécafoot, à Tsinga, par les membres de la délégation de la Caf. Ce sera ainsi la fin de cette mission, puisque mercredi matin dès 10h, la délégation de la Caf s’ébranlera vers l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, pour le départ du Cameroun.

A la lecture de ce programme de la visite de cette délégation de la Caf au Cameroun, l’on se rend bien compte que tout n’a pas été clarifié. L’on parle d’une visite du stade d’Olembe ce jour à 16h. Il s’agit d’une visite de plus, puisque la plupart des membres de cette délégation ont fait partie de la mission d’inspection ayant séjourné du 21 au 27 mai derniers. Certes, il est plus facile de comprendre que la Caf veut se rassurer que le stade d’Olembe, en l’état d’avancement des travaux, répond aux normes requises pour abriter la cérémonie d’ouverture et de clôture de la Can 2021 au Cameroun. Mais, selon nos sources, il s’agira de voir si ce stade dans sa configuration actuelle, peut abriter déjà la cérémonie du tirage au sort de la Can Cameroun 2021.

« La Caf, à un moment donné, a souhaité que cette cérémonie du tirage au sort se passe en plein air. Il s’agira pour elle d’évaluer le stade d’Olembe par rapport au palais polyvalent des sports », nous indique notre source. Et au regard de la présence de Carlo Angelini, présent pour le compte de la Fifa, l’on comprend que cette visite lui permettra de prendre les repères du stade d’Olembe, étant donné que la Caf, sous la pression de la Fifa, tient à ce que ce soit ce consultant événementiel qui organise les cérémonies du tirage au sort, d’ouverture et de clôture de la Can, TotalEnergies 2021, avec la société italienne Angelini Design.Sauf que, à l’heure qu’il est, le Cameroun était prêt pour cette cérémonie du tirage au sort de la Can 2021, pour avoir déjà contracté avec l’entreprise Leap Studio, qui a fait ses preuves lors du dernier Chan, à l’occasion des cérémonies d’ouverture et de clôtureLeap Studio avait déjà calé ses équipes pour le 25 juin 2021 au Cameroun et avait commencé à convoyer des équipements.

Les membres de son équipe de production ne pourraient pas rester au Cameroun jusqu'en août septembre, moment probable de choix d’une nouvelle date du tirage au sort. Le Cocan avait aussi engagé les préparatifs, avec des groupes et artistes qui devraient prester. « Mieux vaut avoir affaire à un diable qu’on connaît qu’à un Saint qu’on ne connaît pas », a déclaré un acteur du football camerounais. Tout ceci confirme de gros intérêts financiers qu’il y a derrière cette mission pour la Caf au Cameroun.

Qui signera l’Accord-Cadre de la Can pour le Cameroun ?

Installer le bureau Caf à Yaoundé, pour la Can est un indice de confirmation que le Cameroun abritera bel et bien cette Can TotalEnergies 2021. Une équation dont la seule inconnue est celle de savoir si le Cameroun, en tant que pays organisateur, pourra remporter le trophée de cette compétition de 24 équipes à domicile. Au sujet de la réunion qui se tiendra demain, mardi au siège du Cocan, les points inscrits à l’ordre du jour n’ont pas été dévoilés. Mais, l’on imagine bien qu’il s’agira de faire le point sur les différents aspects de l’organisation.

Etant donné qu’une fois le tirage au sort des poules effectué, les représentants de différents pays, font souvent des visites des sites où ils seront basés. L’occasion pour la Caf de peaufiner sa stratégie commerciale avec ses partenaires. Mais surtout, l’on annonce le changement du logo de la Can et bien d’autres changements sur le plan des visuels. Mais il y a toujours cette question de l’Accord-Cadre qui, selon nos informations, pourra être évoqué ; ce contrat liant juridiquement le Cameroun à la Caf, concernant les droits et les obligations des parties que sont la Caf et l’Eta du Cameroun, dans l’organisation de la Can TotalEnergies 2021. Il sera probablement question de préparer ce document à parapher avant la nouvelle date du tirage au sort. L’on annonce d’ailleurs l’arrivée de Patrice Motsepe, le président de la Caf, dans quelques jours au Cameroun, afin de finaliser ce pan de cette compétition.

C’est vrai que le moment venu, la question de la qualité de la personne qui signe pour le Cameroun, se posera. L’Accord-Cadre, selon les textes de la Caf, étant ce document signé avec l’association membre qui accueille la compétition, à travers son représentant qui est le président. Pour le cas spécifique du Cameroun, l’ensemble du processus électoral ayant conduit Seidou Mbombo Njoya à la tête de la Fécafoot, a été annulé par la sentence du Tribunal arbitral du sport (Tas) du 15 janvier 2021. Une sentence qui, selon la loi du 11 juillet 2018, a été revêtue du sceau de l’exéquatur, c’est-à-dire qui a acquis autorité de la chose jugée et doit être exécutée par tous les moyens. L’exéquatur intervenant pour toute décision de justice internationale conforme à la loi du Cameroun. Seidou Mbombo Njoya, en tant que président par intérim, selon une lettre de Mosengo-Omba, aujourd’hui à la Caf, pourra-t-il avoir qualité ou alors la légitimité pour signer valablement cet Accord- Cadre au nom de la Fécafoot, et pour le Cameroun ? Cette question, selon nos informations, fera partie des sujets à évoquer au cours de cette réunion de demain, où la Caf voudrait bien faire le forcing.

Sauf que les bénéficiaires de cette sentence du Tas du 15 janvier 2021 sont bien éveillés sur la question.

Programme de la visite de la Caf

Lundi 14 juin 2021 13h30 Arrivée de la délégation de la Caf à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen 15h00 Installation au Hilton Hotel 16h00 Visite du stade d’Olembe Soirée libre

Mardi 15 juin 2021 9h-12h Réunion au siège du Cocan (Caf/Cocan/Fécafoot) 12h15 Inauguration du bureau de la Caf 13h30 Déjeuner au Hilton Hotel 17h00 Point de presse au siège de la Fécafoot 20h Dîner au Hilton Hotel

Mercredi 16 juin 2021 10h00 Départ de la délégation de la Caf pour l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen



La délégation de la Caf attendue à Yaoundé