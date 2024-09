CÔTE D'IVOIRE :: l'armée française rétrocède le camp de Lomo-nord, fin d'une ère militaire :: COTE D'IVOIRE

La rétrocession du camp de tirs et d'exercices militaires de Lomo-nord par les forces françaises aux Forces armées ivoiriennes marque un tournant significatif dans les relations militaires franco-ivoiriennes. Cet événement s'inscrit dans un contexte régional en pleine mutation, où la présence militaire française en Afrique de l'Ouest est remise en question.

Un site historique source de tensions

Établi en 1975, le camp de Lomo-nord a longtemps été un point de friction entre l'armée française et les populations locales. Les préoccupations sécuritaires ont culminé en 2022 avec un incident tragique : une explosion a coûté la vie à un habitant et décimé de nombreuses têtes de bétail, entraînant la suspension des activités de tir.

Une transition sous le signe de la coopération

La cérémonie de remise, qui s'est déroulée le 17 septembre, a été l'occasion pour les autorités de souligner l'importance de la collaboration entre toutes les parties prenantes. Le préfet du département de Toumodi a notamment insisté sur l'objectif commun : la réouverture du camp "pour le bien des populations et des forces armées de Côte d'Ivoire".

Un contexte régional en mutation

Cette rétrocession s'inscrit dans une tendance plus large de reconfiguration de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Récemment, les troupes françaises ont dû se retirer du Burkina Faso, du Mali et du Niger, reflétant une évolution des dynamiques géopolitiques dans la région.

Enjeux et perspectives

Pour les Forces armées ivoiriennes, cette reprise du camp de Lomo-nord représente à la fois une opportunité et un défi. Il s'agira de :

- Garantir la sécurité des populations environnantes

- Moderniser les installations pour répondre aux besoins actuels

- Renforcer les capacités opérationnelles nationales

Vers une nouvelle ère de coopération militaire ?

Cette transition pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, basées sur un partenariat plus équilibré et respectueux des souverainetés nationales.

La rétrocession du camp de Lomo-nord symbolise un changement profond dans les relations militaires franco-ivoiriennes. Elle illustre la volonté de la Côte d'Ivoire de prendre en main sa défense tout en maintenant des liens de coopération avec ses partenaires historiques. L'avenir dira comment ce transfert influencera la stabilité régionale et les capacités défensives ivoiriennes.