Yaoundé : Conflit foncier entre la succession Kitimbi et Françoise Puene, alias « Mami Nyanga »

Un conflit foncier d'envergure secoue actuellement la ville de Yaoundé, opposant la succession Kitimbi à une figure bien connue du paysage camerounais, Françoise Puene, plus communément appelée "Mami Nyanga". Cette affaire met en lumière les enjeux complexes liés à la propriété terrienne dans la capitale camerounaise et soulève des questions sur la protection des droits fonciers des citoyens.

Au cœur de cette controverse se trouve un terrain stratégiquement situé dans le quartier Ekoudou, face à l'Hôpital École de Police de Yaoundé. D'une superficie de 789 m², cette parcelle fait l'objet de vives disputes depuis le décès de Pierre Kitimbi, le patriarche de la famille.

Selon les héritiers Kitimbi, leur père avait légalement acquis ce terrain, comme en témoigne le titre foncier N° 2985/Mfoundi, établi le 21 avril 1971. Ce document, issu du morcellement du titre foncier N° 1027/Nyong et Sanaga, avait été dûment enregistré par-devant notaire, semblant ainsi garantir la propriété légitime de la famille Kitimbi.

Cependant, la situation a pris une tournure inattendue après le décès de Pierre Kitimbi. La succession affirme que des individus non identifiés ont commencé à effectuer des travaux sur le site, prétendant détenir un titre foncier valide. Plus troublant encore, lors d'une mise à jour cadastrale, la parcelle aurait été frauduleusement rattachée au nom de Françoise Puene, alias "Mami Nyanga".

La famille Kitimbi accuse Françoise Puene de tenter de s'approprier illégalement leur héritage. Ils allèguent que depuis plusieurs années, "Mami Nyanga" exercerait des pressions et du harcèlement sur la succession dans le but d'acquérir ce terrain convoité.

Face à cette situation alarmante, les héritiers Kitimbi ont décidé de porter l'affaire au plus haut niveau. Un courrier a été adressé à Henry Eyebe Ayissi, ministre des Domaines et des Affaires Foncières, dans l'espoir d'obtenir une intervention des autorités compétentes pour clarifier la situation et protéger leurs droits.

Ce conflit met en lumière plusieurs problématiques récurrentes dans le domaine foncier au Cameroun. Il soulève des questions sur la fiabilité des registres fonciers, la sécurité des titres de propriété, et la vulnérabilité des citoyens face à des personnalités influentes dans les litiges fonciers.

L'affaire Kitimbi vs Puene illustre également les défis auxquels sont confrontées les familles lors de la gestion des successions, en particulier lorsque des biens immobiliers de valeur sont en jeu. La position stratégique du terrain en question, situé dans une zone prisée de Yaoundé, ne fait qu'exacerber les tensions et les convoitises.

Cette controverse soulève par ailleurs des interrogations sur les processus de mise à jour cadastrale et la possibilité de manipulations frauduleuses des registres fonciers. Si les allégations de la famille Kitimbi s'avéraient fondées, cela mettrait en lumière des failles sérieuses dans le système de gestion foncière du pays.

L'intervention sollicitée auprès du ministre des Domaines et des Affaires Foncières pourrait marquer un tournant dans cette affaire. La réponse des autorités sera scrutée de près, non seulement par les parties impliquées, mais aussi par de nombreux citoyens camerounais confrontés à des litiges fonciers similaires.

Cette affaire rappelle l'importance cruciale d'une gestion transparente et équitable du patrimoine foncier au Cameroun. Elle souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de protection des droits de propriété, en particulier pour les citoyens ordinaires face à des acteurs plus puissants ou influents.

Alors que l'affaire suit son cours, elle pourrait bien devenir un cas d'école dans la jurisprudence foncière camerounaise, avec des implications potentielles sur la manière dont les conflits fonciers sont gérés et résolus dans le pays.