CAMEROUN :: Passeports : ce qui change :: CAMEROON

À partir du 1er juillet 2021, il sera possible de prendre rendez-vous en ligne pour se faire établir ce document de voyage en 48 heures. Le timbre coûtera désormais 110 000 Fcfa.

Les Camerounais désirant se faire établir un passeport pourront à compter du 1er juillet 2021, le faire en ligne à travers le site internet de la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN). Il sera disponible en 48h. Ils devront désormais débourser la somme de 110.000Fcfa au lieu de 75.000Fcfa pour obtenir ce document de voyage. C’est ce qui ressort de la conférence de presse organisée hier, 08 juin 2021, par Dominique Baya, secrétaire général de la Délégation générale à la sûreté nationale. Dans le souci de faciliter l’obtention du passeport, la DGSN, en collaboration avec le Consortium INCM-AUGENTIC, ont apporté des innovations à travers des nouvelles fonctionnalités développées par le prestataire. Il s’agit entre autres de : « la mise en place d’un module de pré-enregistrement en ligne combiné avec un système de paiement électronique ; la production des passeports avec la base de données en polycarbonate qui est la technologie la plus récente en matière de document de voyage ; la personnalisation des images à travers la gravure au laser ».

Ainsi, la DGSN et le Consortium INCM-AUGENTIC ont mis sur pied une procédure de délivrance de passeport qui se décline en quatre principales étapes. En premier, nous avons un nouveau système de pré-enrôlement, qui permettra de limiter les longues files d’attentes devant les commissariats à l’Emi-immigration. Dominique Baya rassure les Camerounais de ce qu’à partir de son téléphone androïd ou dans un cybercafé, ils seront capables d’effectuer : « l’ouverture en ligne du dossier de demande de passeport à travers le site internet de la DGSN dédié à cet effet ; le paiement électronique par mobile money ou par carte de crédit et des frais de délivrance du passeport et la prise de rendez-vous en ligne pour l’enrôlement ».

48h pour se faire établir un passeport

Passé cette étape, les usagers n’auront plus qu’à se rendre en personne dans un centre choisi par eux-mêmes afin de procéder aux vérifications de leurs informations et à la prise des paramètres (photos, empreintes et signature). Dominique Baya précise qu’une fois cette phase terminée, le demandeur a la possibilité de se renseigner sur l’évolution de son dossier à travers le site internet de la DGSN ou le site dédié. Pour ce qui est de la production desdits passeports, le secrétaire général de la DGSN précise que les données du demandeur du passeport quel que soit la ville ou le pays où il s’est enrôlé, seront transmises en temps réel et de manière sécurisée au serveur de traitement du Centre de production.

Ayant des machines d’une capacité de 1500 passeports en production normale et 2200 passeports en production optimale, Dominique Baya tient à rassurer les usagers de ce que : « toute demande ne faisant pas l’objet d’un rejet sera traitée et le document y relatif produit en 48h après l’enrôlement. En cas de rejet, un mail et un sms précisant le motif et la conduite à tenir seront envoyés instantanément au demandeur aux adresses électroniques et numéro de téléphone renseignés pendant le pré-enrôlement ».

De quoi réjouir les demandeurs de passeports qui par le passé, pouvaient passer des mois à attendre l’établissement de ce précieux document de voyage. Toujours dans l’optique de réduire les files d’attentes dans les commissariats à l’Emi-imigration, la DGSN a apporté une innovation dans le retrait des passeports déjà produits. « (…) un mail et un sms sont automatiquement envoyés au demandeur pour lui signifier la disponibilité de son passeport en vue de son retrait », renseigne Dominique Baya. Juste une vérification de l’identité du titulaire du passeport à travers la capture de son empreinte et sa comparaison avec celle contenue dans la puce sera effectuée avant que celui-ci ne rentre en possession de son document.