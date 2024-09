AMAURY VRIGNAUD NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL PAYS AFRICA GLOBAL LOGISTICS TCHAD :: CHAD

Depuis le 09 septembre 2024, Amaury Vrignaud, précédemment Directeur des Solutions Logistiques AGL Cameroun, est le nouveau Directeur Général Pays de AGL au Tchad. Il remplace à ce poste Cyrille Tetrel.

De nationalité française, Amaury Vrignaud qui a rejoint le groupe au Cameroun en 2008 a eu une longue expérience et a travaillé comme Chef de Département Hinterland au Cameroun, où il a coordonné l’organisation logistique et transit sur les corridors vers le Tchad et la RCA. Promu Directeur Logistique Chine, il sera par la suite, tour à tour nommé Directeur Agence Luanda (Angola) puis Directeur Général Adjoint AGL Tchad avant de rejoindre une fois de plus les équipes du Cameroun en novembre 2018.

Doté de cette longue expérience et du know how requis, Amaury Vrignaud « Mesure l’importance de la responsabilité qui est désormais la mienne, mais aussi les enjeux et attentes de nos partenaires étatiques, de nos collaborateurs, de nos clients et des populations du Tchad. Avec toutes les parties prenantes, nous sommes déterminés à travailler et continuer à faire de AGL Tchad un moteur de croissance et de développement économique et social pour le pays et sa population » Ce d’autant plus que Dans ses nouvelles fonctions, Amaury Vrignaud aura pour ambition principale de mettre en œuvre le plan de développement de nos activités au Tchad, pays majeur sur le périmètre Golfe de Guinée. Avec les équipes locales et en s’appuyant sur la force du réseau AGL, il aura à élaborer et déployer les meilleures solutions logistiques multimodales pour accompagner la transformation du Tchad et toutes les parties prenantes associées (secteur public, secteur privé, acteurs au développement, organismes du Système des Nations Unies tels que l’Unicef, le PAM et le HCR).

Aussi, Serge Agnero, Directeur régional Golfe de Guinée de AGL a tenu à rassurer « Amaury Vrignaud est un manager accompli, doté des grandes qualités humaines et d’une forte expérience pour consolider et renforcer la présence de AGL au Tchad. Sa connaissance des corridors de l’Afrique centrale et son expérience de l’environnement logistique sont des atouts majeurs pour AGL Tchad qui va, j’en suis convaincu, faire vivre l’ambition du Groupe qui se veut être au cœur des transformations de l’Afrique » Serge Agnero, Directeur régional Golfe de Guinée de AGL.



A propos de AGL (Africa Global Logistics) Tchad

Présent au Tchad dans le transport et la logistique, Africa Global Logistics emploie aujourd’hui plus de 150 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Tchad et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. L’entreprise qui comprend les filiales AGL Tchad et la Société tchadienne d’affrètement et de transit (STAT) mène également des actions pour les populations en partenariat avec des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

