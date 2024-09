CAMEROUN :: Ngomedzap ville féerique : La maire Bleue Régine Tsoungui dote la cité d'appartements meublés vip :: CAMEROON

La ville de Ngomedzap, departement du Nyong-et-So'o ( région du Centre ), de plus en plus attrayante. Féerique. Paradisiaque. A la manœuvre, une experte de la gouvernance locale : l'édile de la ville, Bleue Régine TSOUNGUI epse OBAMA MBALLA.

Des appartements meublés de rêve pour un confort de vie, résultante d'une gouvernance communale de première expertise. Pour plusieurs visiteurs, la ville de Ngomedzap prend les allures d'un paradis. On peut désormais s'évader à Ngomedzap et vivre un séjour de rêve dans un nouvel appartement luxueux, confortable, sécurisé, doté d'un bel espace pratique avec des commodités du quotidien, et à moindre coût

Situés au rez-de-chaussée de la tribune officielle de Ngomedzap, ces appartements meublés, VIP, matérialisent la vision de la maire Bleue Régine TSOUNGUI epse OBAMA MBALLA : faire de Ngomedzap un pôle d'attraction, profitant pleinement de la belle route qui dessert cette ville, de Yaoundé d'une part, et Kribi dans le Sud d'autre part. Un magnifique hébergement qui propose un salon aéré, adapté à tous les besoins, avec écran plat et le bouquet TV aux langues multiples. A cela , un Wi-Fi gratuit, une grande douche, un mini-bar, une kitchenette, une climatisation et bien d'autres.

Depuis son accession à la mairie, au bénéfice des élections municipales de février 2020, l'une des actions sociales de la maire de Ngomedzap, est de domestiquer les fonctionnaires de la ville. D'où la construction d'une belle cité de 12 logements sociaux, depuis octobre dernier, à la faveur d'une convention signée entre le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire et sept communes, dont celle de Ngomedzap.

Avec la nouvelle politique managériale de l'exécutif communal de Ngomedzap, la ville devient plus que jamais attrayante, et les populations qui saluent le travail de leur maire, souhaitent cependant un réseau téléphonique plus viable et stable ; des commerces, notamment une poissonnerie et une boucherie dignes de ces noms.