Huawei Cameroun et l'IUC renouvellent leur idylle

Les deux entités ont procédé à la signature de Mou ce mardi 02 juin au campus A de l’institut universitaire de la côte de lignes d’où.

« Les jeunes ayant une formation et une éducation solides auront naturellement plus de chances de devenir des citoyens responsables et de trouver un emploi ». Ces mots prononcés par le président de la république Paul Biya lors de son discours à la nation à l’occasion de la fête de la jeunesse en février 2020 ont certainement ajouté du tonus à Huawei Cameroun dans sa volonté de développer le secteur de l’éducation au TIC au Cameroun et ceci justifie en partie la cérémonie de ce mercredi 02 juin 2021.

En effet, l’entreprise chinoise qui mène ses activités au Cameroun depuis des années a renouvelé son partenariat avec l’institut universitaire de la côte. Ce partenariat va permettre aux étudiants de l’IUC d’augmenter leurs compétences en TIC grâce à l’appui et l’expertise de Huawei qui est reconnu comme un géant dans le secteur. Ainsi ces derniers grâce à ces compétences seront compétitifs sur le marché de l’emploi et pourront saisir les opportunités de l’ère numérique.

Il faut noter que c’est depuis 2013 que huawei a lancé son programme « Huawei ICT Academy » qui est un projet de coopération école-entreprise impliquant des établissements d’enseignement supérieur pour aider à bâtir cet écosystème de talents. Associé officiellement au MINESUP depuis 2018 dans le cadre du lancement des programmes « Huawei ICT Academy » au Cameroun, c’est plus de 1000 étudiants et enseignants qui ont déjà été formés par Huawei.

Paul Nguimezap le promoteur de l’institut universitaire de la Côte dira à ce propos que « c’est une grosse plus-value que Huawei donne aux étudiants de l’IUC à travers cette initiative. Ces derniers sont de plus en plus sollicités en entreprise grâce à ces formations. Notre but ultime étant de former pour l’entreprise, il va se soit que c’est un partenariat qui nous satisfait pleinement ».

A Edmonde DJIOKENG Teboh, Directrice des Relations Publiques de Huawei zone CEMAC d’ajouter que « L’IUC est l’un des premiers établissements du Cameroun à souscrire au programme ‘Huawei ICT Academy’ au Cameroun. Après un premier contrat qui était considéré comme un essai, nous pouvons constater que plusieurs étudiants sont aujourd’hui passés par cette formation.

Avec comme objectif la formation de 2000 étudiants de talents en TIC, Huawei est définitivement engagé à partager son expertise avec les étudiants camerounais afin de doter le Cameroun de ses propres ressources en matière de TIC.