Inondations au Cameroun : Paul Biya débloque 350 millions de FCFA pour les victimes.

Le Cameroun est confronté à une crise humanitaire. De fortes pluies ont provoqué des inondations dévastatrices dans la région de l’Extrême-Nord. Cette situation, liée au changement climatique, a affecté près de 200 000 personnes.

Dans son dernier rapport sur la situation, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) rapporte que près de 8 700 maisons ont déjà été détruites par les eaux. Sept personnes sont également décédées et huit blessés ont été enregistrés.

L’ONU indique par ailleurs que près de 19 000 ménages ont été affectés, représentant 158 000 personnes en détresse. On compte également près de 3 000 hectares de cultures détruites et 1 178 têtes de bétail perdues.

En conclusion, cette catastrophe affecte sept arrondissements sur les 28 que compte la région de l’Extrême-Nord. L’arrondissement de Blangoua, dans le Logone-et-Chari, serait le plus touché avec 75 000 personnes affectées. Pour la majorité de ces arrondissements, ils sont baignés par le fleuve Logone et ses affluents, qui débordent chaque saison des pluies.

Face à cette catastrophe naturelle, le président Paul Biya a réagi en débloquant une enveloppe d’urgence de 350 millions de FCFA pour soutenir les victimes. L’information a été dévoilée le 13 septembre dernier par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lors d’une conférence de presse tenue à Yaoundé.

D’après le ministre, cette aide financière est destinée à soutenir les 950 familles sinistrées du département du Mayo-Danay. De plus, le chef de l’État a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées, qui ont perdu 11 de leurs proches.

Mais qu'est-ce qui a pu causer un tel désastre ?

Commençons par les circonstances de cette catastrophe selon l'analyse de l'expert Henri Matip Ma Soundjock

-Défauts de conception : Le barrage de Yagoua a été conçu il y a plusieurs décennies, et les normes de sécurité de l'époque étaient loin d'être aussi strictes qu'aujourd'hui ;

-Erreurs de construction : Les travaux de construction du barrage ont été entachés d'irrégularités et de négligences.

-Mauvais entretien : Le barrage n'a pas été correctement entretenu au fil des ans, ce qui a contribué à sa dégradation.

-Les Conditions environnementales extrêmes : Les crues et les sécheresses répétées ont mis à rude épreuve le barrage.

Le problème de la norme dans le génie civil

-Insuffisance des normes de sécurité : Les normes de sécurité pour les barrages sont insuffisantes et doivent être révisées.

- Manque de contrôle et de surveillance : Il y a un manque de contrôle et de surveillance de la construction et de l'entretien des barrages.

-Complexité des projets et des matériaux : Les projets de barrage sont complexes et nécessitent des matériaux spécifiques

-Évolution des technologies et des méthodes : Les technologies et les méthodes de construction évoluent, mais les normes de sécurité ne suivent pas.

En conclusion la catastrophe de Yagoua est un exemple tragique des conséquences d'un problème de norme de sécurité pour les barrages. Il est essentiel de réviser les normes de sécurité et d'améliorer la surveillance et l'entretien pour éviter de telles catastrophes à l'avenir.