Les employés de cette société accusent 13 mois de salaires impayés.

Face à cette situation et malgré de nombreuses fausses promesses et la gestion chaotique comme ils le disent du Dg Désiré Abogo Ntang, ils ont décidé de réclamer une fois de plus par voie de grève leurs salaires impayés.

Le DG sur le banc des accusés

D’après le personnel, le non-paiement des salaires est dû à la gestion désastreuse du directeur général de Matgénie. Il s’agit de Désire Abogo Ntang accusé d’avoir fait « couler » l’entreprise publique du BTP au Cameroun. « Il a plongé l’entreprise dans une gestion calamiteuse et familiale. Matgénie est devenue une entreprise familiale.

Le chef financier Atchigue Gislain Vychal c’est son neveu. Le chef courrier, Bidiad André est son cousin la RH c’est sa nièce. Le chef SACIR Abessouguie Prosper c’est son frère. Le nouveau DT (directeur des travaux c’est son frère également). Bref je ne cite même pas les autres petits employés qui n’ont pas de vrais postes de responsabilité ». Dénonçait il y a quelques semaines un cadre au sein de la société.

Ils revendiquent aussi, le paiement des indemnités de fin de carrière des employés retraités (chèque de mise en retraite). Le paiement des allocations familiales depuis 24 ans et paiement régulier des salaires.

La gendarmerie est déjà sur les lieux.