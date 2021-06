L’Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (Asac) a un nouveau président :: CAMEROON

Thierry Kepeden, le directeur Général d’Axa Cameroun, a été élu président le 03 juin dernier .

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à l’ASAC. après quatre ans passés à la tête de l’association des sociétés d’assurance du Cameroun Gérard Moulong le directeur général de Saham assurance devenue Sanlam passe cède son fauteuil de président à Thierry Kepeden qui a été élu avec 25 votes favorables et 4 bulletins nuls.

Dans ses nouvelles fonctions, le nouveau président sera secondé par Richard Lowe (Activa) et Olivier Malâtre (Allianz) comme premier et deuxième vice-présidents. Georges Léopold Kagou (Saar) conserve son poste de trésorier. Le bureau est complété par Norbert Ngniwake (Atlantique assurances), Jacob Sindze (Area assurances), Aimryc Kamega (Avam vie), Esther Tiako (Nsia) et Léonce Augou (Chanas Assurance).

Seul candidat en course pour cette élection, le nouveau président était depuis 2017 le 2e vice-président de cette association qui regroupe les compagnies d’assurance en activité dans le pays. C’est dire qu’il connaît bien la maison, et le secteur des assurances encore mieux.

De retour au Cameroun depuis le début des années 90, une période où le Cameroun traverse une grande crise politique et économique, il dépose ses valises chez AXA Cameroun en 1993.

Progressivement, il va gravir les marches et c’est en octobre 2010 qu’il prend les commandes de cette compagnie d’assurance à l’âge de 45 ans, devenant ainsi le tout premier Directeur Général Camerounais de la Multinationale AXA et succédant à un français, Patrice Desgranges admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dès sa prise de fonction, Thierry Kepeden se donne pour challenge de faire d’AXA Cameroun le leader sur le marché de l’Assurance Non-Vie au Cameroun

5 ans plus tard, en 2015, puis en 2016, il tient son pari ; faisant d’AXA Cameroun le N°1 de l’Assurance Non-Vie avec un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards FCFA. Ce titre tant convoité suscite un regain d’enthousiasme et de dynamisme au sein des équipes d’AXA Cameroun qui souhaitent désormais maintenir leur position de leader sur le marché.

Pour cela, le chef d’orchestre Thierry KEPEDEN, va remodeler son organisation à travers la juvénilisation des postes de responsabilités. Diplômé de l’Université Paris XI Sceaux (licence en droit), Paris X Nanterre (maîtrise en droit des affaires) et Paris I Panthéon Sorbonne (DESS en Assurances) et diplômé de l’Institut des Assurances de Paris, Thierry Kepeden est marié et père de deux enfants.