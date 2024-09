CAMEROUN :: Penthouse consulting célèbre son 5è anniversaire avec une cuvée plus importante de boursiers :: CAMEROON

Etudes à l'étranger: Pour sa 5ème année d’existence, l’entreprise camerounaise dresse un bilan élogieux.

Penthouse consulting limited souffle sur sa 5ème bougie cette année de façon particulière. Le bilan de l’entreprise créée par l’ingénieur en génie civil camerounais, Raphaël Djomeni est reluisant. Depuis son lancement, l’entreprise a contribué à l’obtention de visas chinois à environ 250 étudiants originaires de sept pays africains (Cameroun, Nigeria, Gabon, Congo, Rwanda, Bénin, Côte d’Ivoire).

La cuvée de septembre 2024 compte 110 boursiers.

Selon le top management de l’entreprise, 90 parmi eux ont embarqué pour la Chine ce 10 septembre 2024 à partir de l’aéroport international de Douala.

A travers ce programme, le patron de Penthouse consulting limited veut « permettre à ces étudiants qui n’ont pas assez de moyens financiers de côtoyer les meilleures universités dans le monde. Tout en soulageant leurs parents qui ne peuvent pas les soutenir financièrement », précise Raphaël Djomeni.

Une autre vague d’étudiants suivis par son entreprise devrait également rejoindre l’empire du milieu la semaine prochaine après avoir reçu leurs visas. Dès cette année, on apprend que les boursiers seront accueillis dans les filières santé : médecine, soins-infirmiers, pharmacie, etc. « La réputation de la plupart des universités partenaires où sont inscrits les boursiers de Penthouse consulting dépasse les frontières de la Chine. Par exemple, Harbin institut of science and Technology où sont inscrits 19 de ses étudiants en Master/MBA compte parmi les 150 meilleures universités du monde », argumente Raphaël Djomeni.

En 5 ans, Penthouse consulting compte 7 agences dans 5 villes camerounaises (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Buea, Ngaoundéré).

En plus de la Chine, l’entreprise donne également la possibilité aux boursiers de son réseau, de poursuivre leurs études aux Etats-Unis, au Canada ou en Inde.