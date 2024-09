Inondations au Cameroun:l'effondrement d'un pont isole Yagoua, une catastrophe humanitaire s'aggrave :: CAMEROON

La crise humanitaire au Cameroun s'aggrave. Les inondations qui frappent le pays depuis plusieurs semaines viennent de provoquer un nouveau drame : l'effondrement d'un pont sur le fleuve Danay, isolant la ville de Yagoua et divisant le département du Mayo-Danay en deux.

Depuis le début du mois de septembre, les pluies torrentielles n'ont cessé de s'abattre sur la région de l'Extrême-Nord, causant d'importants dégâts. Près de 19 000 ménages ont été affectés, soit environ 159 000 personnes. Les habitations ont été détruites, les cultures ravagées et les infrastructures endommagées.

L'effondrement du pont de Yagoua vient aggraver une situation déjà désespérée. Les populations des deux parties du département sont désormais coupées du monde et les échanges économiques sont paralysés. Les autorités locales ont bien tenté de rétablir la circulation en utilisant des pirogues, mais cette solution reste précaire et ne peut répondre aux besoins de toute la population.

Une catastrophe humanitaire

Le préfet du Mayo-Danay, Lazare Ndongo Ndongo, a alerté sur l'ampleur de la catastrophe. Près de 60 000 personnes sont dans le besoin dans son département. Les habitants manquent de tout : nourriture, eau potable, médicaments et abris.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a lancé un appel à l'aide internationale pour venir en soutien aux populations sinistrées. Les besoins sont immenses et les organisations humanitaires sont mobilisées pour apporter une assistance d'urgence.

Les enjeux

Cette catastrophe met en évidence la vulnérabilité des populations face aux changements climatiques. Les inondations récurrentes et de plus en plus intenses menacent la sécurité alimentaire, la santé et les moyens de subsistance des populations.

Il est urgent de mettre en place des mesures de prévention et de gestion des risques pour faire face à ces événements extrêmes. La construction d'infrastructures résilientes, la mise en place de systèmes d'alerte précoce et le renforcement des capacités des populations sont autant de pistes à explorer.